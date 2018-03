„In Waldheim wird weiter Fußball gespielt“ Aufbau-Boss Lutz Schmidt blickt trotz mehrerer Baustellen optimistisch in die Zukunft seines Vereins.

Auch im Urlaub ist Vereinsvorsitzender Lutz Schmidt immer für den SV Aufbau Waldheim im Einsatz. Ob auf dem Sportplatz oder wie hier im Stadtarchiv Döbeln, wo er alte Zeitungen nach Texten über den Waldheimer Fußball durchforstet. © André Braun

Am vergangenen Freitag trafen sich 54 Mitglieder des SV Aufbau Waldheim, um bei ihrer Jahreshauptversammlung Bilanz für das Jahr 2017 zu ziehen. Der Döbelner Anzeiger sprach darüber mit dem Vereinsvorsitzenden Lutz Schmidt.

Lutz Schmidt, der Vereinsname ist derzeit in Richzenhain wieder einmal Programm. Wie weit ist der Anbau fortgeschritten?

Gestern und vorgestern sind die Fenster eingebaut worden. Wir wollen, dass es zum 1. Mai außen ein Bild ergibt und dass der Kabinentrakt in der neuen Saison in Betrieb genommen werden kann.

Das bedeutet, dass die zweite große Baustelle in der neuen Saison kleiner und beim SV Aufbau Waldheim also weiter Fußball gespielt wird?

Auf alle Fälle. In Richzenhain spielt dann die A-Jugend und es soll auch eine Spielgemeinschaft mit dem BC Hartha in der C-Jugend geben. Außerdem haben wir noch weitere Jugendteams. Aber ich denke mal, es wird auch weiterhin eine erste Männermannschaft geben. Ob in der Kreisliga A oder B, das muss man sehen. Die Spieler müssen weitermachen, bis der Nachwuchs soweit ist. Es ist keine Rede davon, dass in Waldheim kein Männerfußball mehr gespielt wird. Wir hatten schöne Jahre in der Kreisoberliga, konnten aber die 13 Abgänge vor der vergangenen Saison nicht kompensieren. So sind wir eben nun auch bei den Schwierigkeiten angekommen, die andere Vereine schon hatten. Diese Zeit muss man einfach mal überbrücken.

Wie läuft es in den anderen Abteilungen?

Die Rechenschaftsberichte wurden begeistert vorgelesen. Die drei Frauensportgruppen sind voll bei der Sache, die unternehmen sehr viel. Da gibt es keine Probleme, das sind Selbstläufer. Dann haben wir unsere kleine Sportgruppe der Läufer, die den Eichberg- und Silvesterlauf ausrichten. Außerdem gibt es Ju-Jutsu, Volleyball und in der Justizvollzugsanstalt eine Judogruppe.

Wie viele Mitglieder gibt es derzeit?

Die Anzahl ist von 339 auf 336 gesunken. Es hat kaum Änderungen gegeben. Wir hatten durch die Abgänge bei den Fußballern mit mehr gerechnet. Aber durch die gute Arbeit in den Abteilungen, wo immer wieder neue Leute gewonnen werden, ist die Mitgliederzahl stabil geblieben.

Der Höhepunkt im Vereinsleben wird das Fußballfest am 1. Mai sein?

Die Vorbereitungen laufen schon wieder und sogar ein Jahr weiter. Denn 2019 wird das 30 durchgeführt und dafür gibt es auch schon die ersten Ideen.

Werden die schon verraten?

Nein. Aber dieses Jahr, das kann ich sagen, wird das Fußballfest am 1. Mai in altbewährter Manier durchgeführt.

Derzeit besteht der Vereinsvorstand nur noch aus Ihnen, Schatzmeister Renee Läßig und Jugendwart Nils Megel. Wie soll es nach der Wahl im nächsten Jahr weitergehen?

Man muss Zeit und Muse mitbringen, um so ein Amt auszuführen. Das letzte Mal sind wir angetreten, um gemeinsam die beiden Bauabschnitte abzuschließen. Aber wir gehen dann irgendwann auf die 60 zu. Da gilt es jetzt, selbst wenn wir noch einmal zur Wahl antreten, junge Leute heranzuführen. Einfach, damit es weiterläuft.

Gespräch: Dirk Westphal

zur Startseite