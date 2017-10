In Waldheim soll es mehr Wald geben Der Verschönerungsverein hat ein aufgeforstetes Gelände an der Kriebsteiner Straße gepflegt.

Vereinsvorsitzender Gerd Pfeifer hält einen kleinen Baum in die Höhe. Der Verschönerungsverein arbeitete am Sonnabend auf einer Fläche, die aufgeforstet wurde. © André Braun

Vor über zwei Jahren hatte der Verschönerungsverein auf dem Grundstück der früheren Steinhäuser einige Hundert Bäume gepflanzt. Am Sonnabend waren die Mitglieder im Arbeitseinsatz, um die Fläche zu pflegen. „Wir heißen Waldheim, dann sollte hier auch etwas Wald sein!“, sagte der Vorsitzende des Vereins, Gerd Pfeifer. Die Bepflanzung der Grundstücksfläche sei eines der größten Projekte, an denen der Verein derzeit arbeitet. Doch es ist mit diesem Arbeitseinsatz noch lange nicht abgeschlossen. Es wird noch viel Zeit und Arbeit hinein gesteckt werden müssen, um den Wald an dieser Stelle wieder entstehen zu lassen.

Der Verein setzt immer alle Hebel in Bewegung, um möglichst effektiv zu arbeiten. An der Kriebsteiner Straße kommen professionelle Geräte zum Einsatz, mit denen das unwegsame Gelände bearbeitet und das Gebiet hergerichtet wird. Nun können bereits gepflanzte Bäume ungehindert wachsen und weitere aufgeforstet werden. Dadurch wird der Platz wieder ansehnlicher.

Aber auch anderswo hinterlassen die Mitglieder des Verschönerungsvereins und freiwillige Helfer, die den Verein unterstützen, ihre Spuren. So arbeiteten sie zum Beispiel erst vor Kurzem an einer Plattform am Kreuzfelsen, damit man die Aussicht dort noch besser genießen kann.

Allerdings beschäftige sie sich auch mit etwas kleineren Projekten. Zu diesen gehört auch das Instandhalten und Pflegen von rund 200 Bänken, die sich in und um Waldheim an Wanderwegen befinden.

Trotz der teilweisen harten Arbeit und des schlechten Wetters haben die Arbeiter ein Lächeln auf den Lippen, schließlich machen sie das hier gern. Denn das Wichtigste sei nach wie vor, dass es Spaß macht, betont Pfeifer. Auch der Bürgermeister von Waldheim, Steffen Ernst, arbeitet mit. Zunehmend seien auch junge Leute unter den Helfern, freut sich Gerd Pfeifer.

zur Startseite