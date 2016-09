In Waldheim geht’s ums Geld Wie es um die Steuereinnahmen bestellt ist, erfahren die Stadträte zur nächsten Sitzung. Noch klafft eine Lücke.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Einnahmequelle jeder Kommune. In dieser Position hat Waldheim noch Luft nach oben, hofft aber auf die gewöhnlich zum Jahresende noch fließenden Steuern. So zumindest beurteilt die städtische Finanzverwaltung laut Vorlage für den Stadtrat die Lage. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus fehlt es auch in dieser Position an Einnahmen. Mehr zur aktuellen Haushaltssituation erfahren Stadträte und Gäste der Ratssitzung am kommenden Donnerstag.

Ums Geld geht es auch im weiteren Sitzungsverlauf. So stehen abermals Nachträge zu aktuellen Bauvorhaben auf der Tagesordnung: für den Bauhof und die Kriebsteiner Straße. Aufträge vergeben die Räte für das Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt und die energetische Sanierung der Grundschule. Sie beraten über eine Kreditaufnahme der städtischen Tochter WBV und den Abriss des Hauses Breuningstraße 2 mit sieben Wohnungen.

Die öffentliche Sitzung beginnt 17 Uhr im großen Ratssaal. (DA/eg)

