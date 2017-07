In Volkersdorf wird weiter gerast Am 17. Juli soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt starten. Mit einer Vollsperrung. Einige Anwohner werden aber wohl trotzdem weiter unter dem Verkehr leiden.

Schon seit gut vier Monaten ist dieses Zusatzzeichen für Lkws verschwunden. © Wirsig/Archiv

Es ist fast schon eine unendliche Geschichte. Denn vor mehr als zehn Jahren gab es bereits die ersten Planungen für den Ausbau der Staatsstraße 96 in Volkersdorf. Nun also ist es so weit. In gut einer Woche, am 17. Juli, soll der Bau an der Ortsdurchfahrt endlich beginnen.

Insgesamt ist die Ausbaustrecke – sie umfasst die gesamte Ortslage – 1 100 Meter lang. Zur grundhaften Erneuerung der Straße und dem damit verbundenen Bau von Fußwegen, diese fehlten bisher komplett, kommen noch zahlreiche sogenannte ingenieurtechnische Bauwerke hinzu. Also Stützmauern, Brücken, sogar das Bett der Promnitz wird in einem Teilstück verlegt.

Mit dem Errichten einer neuen Straßen- und einer Fußgängerbrücke sowie dem Bau der Stützwände für die Promnitz-Verlegung in der Ortsmitte starten die Arbeiten. Der eigentliche Straßenbau soll erst im nächsten Jahr folgen. Trotzdem muss für einen reibungslosen Verlauf des Projektes die komplette Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden.

Solange sie ohne größere Probleme zu ihren Grundstücken kommen, wird das die Anwohner der Radeburger Straße sicher nicht stören. Schließlich hatte sich der seit Jahren desolate Zustand der Radeburger Straße immer weiter verschlechtert. Was neben der Gefahr, die von den oft zu schnellen Autos für Fußgänger und Radfahrer ausgeht, auch eine erhöhte Lärmbelästigung bedeutet.

Der Durchgangsverkehr, so ist einer Information der Stadt zu entnehmen, soll weiträumig über die S 81 umgeleitet werden. Von Wilschdorf über Boxdorf und Reichenberg zur Ortsverbindungsstraße nach Moritzburg. Und von dort über die S 80 nach Berbisdorf zum Abzweig Bärnsdorf und dann über die S 96. Der öffentliche Nahverkehr und der Anliegerverkehr werden indes über die Waldteichstraße und die Moritzburger Straße an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es weiter.

Für die Anwohner der Ortsdurchfahrt zwischen Moritzburger Straße und dem Ortsausgang Richtung Bärnsdorf heißt das, dass sie trotz der Vollsperrung vermutlich auch in den nächsten Monaten mit viel Verkehr auf der Straße vor ihren Häusern werden leben müssen. Denn wer halbwegs ortskundig ist, wird wohl kaum den riesigen Umweg über die offizielle Umleitung fahren.

Dabei hatten gerade diese Volkersdorfer auch bisher am meisten unter der Verkehrssituation in ihrem Ort zu leiden. Denn noch bis vor vier Wochen durften Pkw-Fahrer in diesem Bereich offiziell 50 km/h fahren, während auf dem gesamten übrigen Teil der S 96 in der Ortslage schon Tempo 30 für alle galt. Dass diese Reglung nun auch bei ihnen gilt, hat nur bedingt etwas gebracht. Denn viele Fahrer sind zu schnell unterwegs.

Auch die von Lkws. Das haben die Aufzeichnungen einer Messtafel gezeigt, die für sechs Wochen vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal zur Verfügung gestellt worden war. „Wir brauchen endlich Kontrollen vom Landratsamt oder der Polizei“, sagt Anwohner Jürgen Simon. Beim Vor-Ort-Termin im vergangenen Jahr war auch darüber gesprochen worden. „Passiert ist seitdem nichts.“

Möglichst schnell soll nun aber die von der Stadt Radeburg zugesagte Tempotafel kommen. „Da der Haushalt genehmigt ist, steht dem vom Stadtrat beschlossenen Kauf nichts mehr im Weg“, sagte Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) auf Nachfrage der SZ.

zur Startseite