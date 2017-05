In Uhsmannsdorf ruhen 300 Sowjetsoldaten Die Grabstätte wird ständig erweitert. Das ist aber nicht der einzige Grund für ihre Sanierung von Grund auf.

Musiker Adrian de Haas bläst die Trompete zur feierlichen Einweihung des von Grund auf sanierten Ehrenmales gefallener Sowjetsoldaten in Uhsmannsdorf. © André Schulze

Sie fällt dem Betrachter sofort ins Auge: die aus Stahlbeton gefertigte rote Fahne. Sie prägt seit Jahrzehnten das Ehrenmal gefallener Sowjetsoldaten in Uhsmannsdorf. Aber mit ihrem feuerroten Anstrich sieht sie aus wie neu. So wie die gesamte Grabanlage auf dem kommunalen Friedhof in Uhsmannsdorf. Am Montag wurde sie feierlich eingeweiht. Viel Zeit ist seitdem vergangen, als die ersten Gedanken für eine Generalinstandsetzung zu Papier gebracht wurden. Darauf verwies Bürgermeisterin Heike Böhm in ihrer Ansprache. 2006 wurde begonnen, das Projekt umzusetzen. Witterungseinflüsse und der Zahn der Zeit hatten der vor genau 40 Jahren neu errichteten Anlage zugesetzt.

Die Bürgermeisterin berichtete: „2006 wurde der Fördermittelantrag gestellt. Fünf Jahre später konnte die Planung beginnen, die ab Juni 2016 baulich umgesetzt wurde.“ Drei Firmen aus der Region bekamen die Aufträge, die gegliedert waren in die bauliche Restaurierung des Ehrenhains, in die gärtnerische Gestaltung der Soldatengräber und schließlich in die Herstellung neuer Grabplatten mit den hier gefallenen oder an ihren Verletzungen verstorbenen Soldaten der Sowjetarmee.

Einer der wenigen Uhsmannsdorfer, die noch aus eigenem Erleben über die letzten Kriegstage berichten können, ist Manfred Wirth aus Spreehammer. Das sowjetische Ehrenmal war und ist ihm schon immer eine Herzensangelegenheit. Umso mehr freute er sich am Montag, dass es nun wie neu wirkt und den Gefallenen eine würdige Ruhestätte bietet. „Ich kenne noch das erste Denkmal, das gleich 1945 errichtet wurde, es war ein Obelisk, den der zuständige Kommandant bauen lies“, erinnert sich Manfred Wirth.

Dass in diesem kleinen Uhsmannsdorf inzwischen fast 300 namentlich erfasste Sowjetsoldaten begraben sind, führt Manfred Wirth auch auf das 1945 im Ort betriebene Feldlazarett der Sowjetarmee zurück. Somit nahm der Friedhof nicht nur die in Gefechten gefallene Sojetsoldaten auf, sondern auch die Kämpfer, die an ihren Verletzungen gestorben sind. Schaut man sich die in kyrillischen Buchstaben geschriebenen Namen auf den insgesamt neun Steinplatten aus Granit genauer an, so sind alle hier Bestatteten nach dem 22. April 1945 gestorben. Also in den letzten Kriegstagen.

Für den Steinmetz- und Steinbildhauermeister Markus Mickan aus Demitz-Thumitz waren diese Gedenkplatten eine besondere Herausforderung. „Es kamen immer neuere Namen dazu, ein Ende war nicht abzusehen“, sagte er am Montag zur Einweihung. Bis jetzt sind es 296 Namen, die der Steinmetz in den braunen Granitstein gefräst hat. Das soll aber noch nicht das Ende bedeuten. Dem ist sich Evgenii Aleshin sicher. Er leitet das Büro für Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit in der Botschaft der Russischen Förderation in Berlin. Für ihn war der Montag ein sehr emotionaler Tag, wie er sagte. Das ausschließlich von Deutschen mit rund 180000 Euro über die Landesdirektion Chemnitz finanzierte und baulich von einheimischen Firmen neu gestaltete Ehrenmal wertet der Russe als ein Zeichen der Versöhnung zwischen beiden Völkern.

Ursprünglich waren an der Steinmauer 113 Sowjetsoldaten namentlich erwähnt. Das war 2013. Nachforschungen und das Auffinden neuer Gräberfelder beziehnungsweise Listen über die in Lazaretten Verstorbenen führten zu einer ständigen Neuschreibung von zunächst 183 Namen. Andere folgten. Es ist nicht auszuschließen, so Evgenii Aleshin, dass in den nächsten Jahren weitere dazugekommen. Dafür wurde vorgesorgt: Eineinhalb Grabplatten können noch beschriftet werden. „Für die Angehörigen der gefallenen Soldaten ist es sehr wichtig, zu erfahren, wo ihre Familienmitglieder begraben sind“, sagte der Büroleiter. Dabei lobt er die Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge und dem Verein zur Klärung von Schicksalen Vermisster und Gefallener (VKSVG). Allen beiden liegt das Schicksal gefallener und vermisster Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg am Herzen.

René Gottschling vom VKSVG sagte, dass die Arbeit bei weitem noch nicht abgeschlossen sei. Der Verein werde sich in den kommenden Monaten weiteren Grabungen im einstigen Frontgebiet an der Neiße widmen. „Wir gehen davon aus, dass es vorwiegend russische Soldaten sein werden, die wir bergen, und dafür weniger Wehrmachtsangehörige“, so Gottschling.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 4100 Friedhöfe und Grabstellen von sowjetischen Armeeangehörigen. „Wobei nur ein Drittel in Ostdeutschland zu finden ist“, ergänzt Evgenii Aleshin. Er begründet das mit Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit, die auf ganz Deutschland verteilt war. Nach seiner Erkenntnis sind in Deutschland 700000 Sowjetbürger beerdigt. So viele, wie Frankfurt/Main Einwohner hat.

zur Startseite