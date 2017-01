In Töpeln bleibt das Internet langsam Eigentlich sollte auch der Ortsteil mit Breitband erschlossen werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter © Symbolfoto/dpa

Heiko Ebert hatte auf schnelles Internet in Töpeln gehofft.

Seit Dezember hat Döbeln als eine der ersten Orte Mittelsachsens fast flächendeckend schnelles Internet. 80 Prozent der Haushalte sind erschlossen. Selbst viele kleine Ortsteile sollen in den Genuss von rasanten bis zu 100 Mbit/s kommen. Allerdings klaffen an manchen Stellen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Töpeln zum Beispiel gehört eigentlich zu den Ortsteilen, die in den Genuss des schnellen Netzes kommen sollen. Darüber kann sich Heiko Ebert nur wundern. Bei ihm liegen nur 6 000 Kbit/s an – und das schon seit 2005. Schneller ist es auch nach der Umstellung nicht geworden. Ebert, der mit seiner Firma „Computerede“ sein Geld verdient, hätte es gern flotter. Er muss online auf die Computer seiner Kunden zugreifen, erzählt er. Manche seiner Ideen, wie etwa ein Backup-Rechenzentrum, braucht er gar nicht weiterverfolgen. „Das muss man mit einer 6000er Leitung gar nicht erst anfangen“, sagte Ebert. Da auch das Telefon über den DSL-Anschluss läuft, leidet auch die Sprachqualität, wenn der Anschluss zu lahm ist.

Auch den Töpelnern war die Ankündigung ins Haus geflattert, dass es jetzt schnelles Internet gibt. Aber damit war die Telekom wohl zu weit vorgeprescht. Dass es in weiten Teilen des Ortes nicht funktioniert, hat technische Gründe. Bei dem Breitbandausbau in Döbeln ist moderne Glasfasertechnik mit dem alten Kupferkabel zusammengeführt worden. Der Verteilerkasten für die Töpelner steht in Schweta. Und von dort sind es 1,6 Kilometer bis zum Haus von Heiko Ebert. Zu weit für die verwendete Technik. Der Datenstrom verliert an Geschwindigkeit, wenn die Kupferkabel zu lang werden.

Ein Teil der Töpelner Haushalte profitiere aber von dem Ausbau, so Georg von Wagner, Sprecher der Telekom. „Da es sich um einen von der Telekom eigenfinanzierten Ausbau handelt, behalten wir uns vor, diejenigen Standorte zu modernisieren, bei denen das wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Die nicht ausgebauten Bereiche könnten aber über eine Kooperation mit der Stadt noch ertüchtigt werden. Im November hatte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer gesagt, dass man mit der Telekom schauen will, wo es im Stadtgebiet noch weiße Flecken gibt. Dazu gehört auch Ziegra. Für deren Erschließung kann die Stadt Fördermittel beantragen.

Die ehemalige Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf, zu der Töpeln einmal gehörte, hatte seinerzeit den Breitbandausbau wegen des nötigen Eigenanteils abgelehnt. Darüber ärgert sich Heiko Ebert heute noch. „Ich staune immer wieder, wo Prioritäten gesetzt werden. Dabei fragt jede Firma und jeder Hausbauer als erstes, was für Internet anliegt.“

zur Startseite