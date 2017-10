In Tankstelle eingebrochen

Bargeld-Klau im Fahrschulauto

Stauda. In der Zeit von Donnerstag zu Freitag voriger Woche hebelten unbekannte Täter an einem Kleintransporter VW Crafter, einem Fahrschulfahrzeug, die Fahrertür auf und gelangten so in das Auto. Aus einer auf der Rückbank liegenden Tasche des Fahrlehrers entwendeten sie circa 1800 Euro Bargeld. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 300 Euro.