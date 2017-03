In Strießen geht es los Am Donnerstag ist es endlich soweit: Im neuen Wohngebiet Strießen wird der erste Spatenstich vollzogen.

Auf dieser Fläche sollen die neuen Häuser entstehen. © Anne Hübschmann/Archiv

Was lange währt, wird gut: Ab kommender Woche soll im Priestewitzer Ortsteil Strießen gebaut werden. Das teilte jetzt das Maklerbüro von Jörg Heller mit. Eine erfreuliche Nachricht angesichts der Querelen in den vergangenen Monaten. Dabei war es doch eine durchaus positive Nachricht, die Bürgermeisterin Susann Frentzen (parteilos) damals im Dezember 2015 verkünden durfte. Auf Bauwillige warten hinter einer bereits vorhandenen Reihenhaussiedlung immerhin 15 großzügig geschnittene Grundstücke. Zwischen 900 und 1 000 Quadratmetern groß, können sie voll erschlossen zum Preis von 65 Euro pro Quadratmeter erworben werden. Doch bevor der erste Spatenstich erfolgte, diskutierten alle Beteiligten zunächst über einen Spielplatz, der nun doch nicht gebaut wird. Dann geriet die Befestigung der Birnenallee in die Schlagzeilen und letztlich kam Ärger um die Entwässerung hinzu. Nun geht es jedoch los und der Name der künftigen Straße steht seit Mittwochabend auch schon fest: Die Räte entschieden sich für „Zum Storchenblick“.

