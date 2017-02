In Striesen fahren die meisten Autos

Nie gab es so viele Autos in Dresden wie heute. Viele kurven durch die Stadtviertel im Dresdner Osten. In Striesen, wo besonders viele Einwohner leben, sind es insgesamt 10 000 Fahrzeuge. In den Bezirken Bühlau und Weißer Hirsch sind rund 5 900 Autos angemeldet. Zum Vergleich: in Reick sind es rund 2 400, so das Kraftfahrtbundesamt. Die Blasewitzer haben rund 4 900 Autos angemeldet, in Gruna sind es rund 5 900. In den Außenbezirken wie Weißig und Pappritz sind mit 3 500 und 2 300 Fahrzeugen deutlich weniger unterwegs, dafür wohnen dort aber auch nicht so viele Menschen wie in Blasewitz und Striesen.

Mit 199 235 privaten Autos hat Dresden im Jahr 2015 einen Rekord aufgestellt, Leipzig hinter sich gelassen und ist damit Sachsens Autohauptstadt. Einige Haushalte würden sich laut ADAC ein zweites oder gar drittes Auto leisten. Viele Zugezogene bringen ihr Gefährt mit. Gab es im Jahr 2000 noch knapp 400 000 volljährige Dresdner, die Auto fahrer dürfen. sind es heute rund 50 000 mehr. (SZ/jv)

