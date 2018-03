In Steina kann man nicht einbrechen

So lustig ging es zur Eisparty in Steina zu. Unter Flutlicht rutschten die Kinder mit dem Eisbären über die Fläche.Foto: privat © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Steina. Wenn vielerorts die Behörden vor dem Betreten von Eisflächen warnen, kann ein Einbrechen in Steina nicht passieren. Dort wurde die Eisbahn auf einer Fläche von 1 300 Quadratmeter auf dem Sportplatz künstlich angelegt. Und so steht dem Schlittschuhspaß nichts im Weg.

Die Eisbahn ist geöffnet, und am Freitag kann man sogar unter Flutlicht laufen. Dies war auch schon zur Eisparty möglich, als viele Kinder mit dem Eisbären über die Fläche schlitterten. Am Freitag ist der Imbiss ab 15 Uhr geöffnet, und auch der Iglu ist beheizt. Am Sonnabend und Sonntag geht es dann bereits um 11 Uhr los. Dann kann jeder Interessent auch sein Glück im Eisstockschießen versuchen.

Der Eintritt zur Eisbahn ist frei. Es gibt aber eine Box für Spenden. Solang der Frost anhält, soll die Eisbahn geöffnet sein, versichert Bürgermeister Achim Garten. (SZ)

