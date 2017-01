Gut zu wissen In Spendierlaune Viele Riesaer machen möglich, dass der Kinderschutzbund ein ungewöhnliches Projekt auf die Beine stellt.

Erst die Übung, dann das Erfolgserlebnis: In Possendorf war der Projektcircus Sperlich schon. Im Sommer soll er nach Riesa kommen. 130 Kinder können dabei mitmachen – ausgewählt vom Kinderschutzbund. © SZ-Archiv/Robert Michael

Am Anfang war der Stahl-Andy. Die Versteigerung der Skulptur vor der Arena durch die Betreibergesellschaft FVG mit der SZ brachte 501 Euro ein. In den vergangenen Wochen floss dann eine Spende nach der anderen an den Kinderschutzbund Riesa: Die örtliche Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei BSKP verzichtete auf die sonst üblichen Weihnachtspräsente und überwies dafür 555 Euro an den Kinderschutzbund.

Bei der Stadtwette auf der Hauptstraße brachte die Werbegemeinschaft Innenstadt im Dezember 175 Riesaer mit Kochmütze und Kochlöffel zusammen, worauf von der Teigwaren Riesa ein Scheck über weitere 150 Euro einging. Immobilienmaklerin Inge Reinacher verzichtete bei ihrem Geburtstag auf Blumen, was einen weiteren dreistelligen Betrag einbrachte. Und nun kam auch noch der JU-Kreisverband und überreichte immerhin 60 Euro an die Riesaer, die bei einer Mistel-Verkauf-Aktion gesammelt worden waren.

„Es läuft gerade richtig gut“, sagt Gitta Frensel vom Kinderschutzbund. Man habe in den vergangenen Wochen viel erreicht – und könne jetzt mit den Planungen für ein ungewöhnliches Vorhaben beginnen: Im Sommer soll ein Zirkusprojekt nach Riesa kommen, bei dem mehr als 100 bedürftige Kinder eine Woche lang eine Zirkusvorstellung einstudieren – samt artistischer Übungen, Tier-Vorführungen, Kostüme, einem richtigen Zirkuszelt.

Dafür gibt es auch schon einen Platz: Der Großvermieter WGR stellt die Fläche in Weida zur Verfügung, auf der sonst immer das WGR-Kinderfest stattfindet, Wasser und Strom inklusive.

Rund 8 000 Euro soll das Zirkusprojekt dennoch insgesamt kosten – schließlich kämen die Artisten extra eine Woche lang her, um in Riesa zu wohnen und mit den Kindern zu proben. „Wir haben schon weit über die Hälfte des notwendigen Betrags erreicht“, freut sich Gitta Frensel. Riesa sei eine tolle Stadt, wenn es um Unterstützung für so ein Vorhaben gehe. „Da kann ich nur ein großes Lob sagen.“

Wer das Projekt noch unterstützen will, kann sich telefonisch an den Kinderschutzbund wenden – unter 03525 731631.

