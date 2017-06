In Skassa wird umgeklemmt Nächsten Montag haben die Haushalte für zwei Stunden keinen Strom. Die letzten Kabel werden aufgeschaltet.

Netzmeister Thomas Saalbach vom Bereich Großenhain zeigt das Innenleben der durch einen Kurzschluss zerstörten Trafostation im Ortsteil Skassa. © Klaus-Dieter Brühl

Vor 20 Jahren hat im Gebiet des heutigen Landkreises Meißen zuletzt eine Trafostation gebrannt – so wie letzten Montag in Skassa. So eine Kettenhavarie ist selten und hat mit einem simplen Stromausfall nichts zu tun. Über 4 000 Haushalte waren weg vom Netz, drei Orte mussten noch Tage über Notstromer versorgt werden. Am kommenden Montag müssen die Haushalte noch einmal mit einem zweistündigen Stromausfall klarkommen. Die letzten neuen Kabel werden aufgeschaltet.

Zurück zu dieser Woche: Montag, 19. Juni. Genau eine Woche nach dem flächendeckenden Ausfall treffen wir in Skassa Enso-Regionalbereichsleiter Tilo Kadner und Netzmeister Thomas Saalbach. Der Netzmeister zeigt der SZ die verschmorten Regler und Kabel im Trafohaus. Der Geruch verschmorten Kunststoffes hängt selbst nach einer Woche noch in der Luft. Hier konnte das Monteurseinsatzteam nichts mehr retten. Kurzerhand entschloss sich die Enso Netz, eine neue Umspannstation aufzubauen. Die steht nun unmittelbar vor dem alten Trafohaus und verdeutlicht allein schon mit ihren Ausmaßen den Fortgang der Zeit.

Die Trafostation aus den Anfängen der 1990er Jahre misst etwa fünf mal fünf Meter und ist vier Meter hoch. Die neue Station ist dagegen fast nur noch ein Würfel: zwei Meter mal 2,50 Meter und ragt etwa 1,20 Meter aus dem Erdreich. Ende Juli soll der alte Trafo abgerissen und das Gelände wieder in Ordnung gebracht werden, einschließlich Zaun, der im Kriseneinsatz weichen musste.

17 Mitarbeiter hat die Enso in den ersten Stunden in die Großenhainer Ortsteile sowie Adelsdorf und Schönborn geschickt, dazu kamen etwa 20 Mitarbeiter von fünf Firmen – Spezialkabelanbieter und Tiefbaufirmen – die mit der Enso Bereitschaftsverträge haben. In der Großenhainer Region sind das das EZG, die Tieku Mühlbach, die HTG Großenhain und die Uni-Elektro Meißen. Die Mitarbeiter waren am Kulturschloss genauso unterwegs wie in Skaup, Bauda oder Skäßchen.

Betroffen waren fast alle Großenhainer Ortsteile. Im Krisenfall, so Kadner, komme es darauf an, die Ruhe zu bewahren, zu überlegen, was man tut. Schließlich besteht bei so einem Netzschaden immer Lebensgefahr. Die Teams haben deshalb auch eine eigene Schaltsprache. Jeweils zwei Mann prüfen, nehmen Umschaltungen vor, überprüfen das Getane wieder und protokollieren jeden Handgriff.

Und so waren am Montagabend vor einer Woche Kommandos wie „Achtung, Schaltung klarmachen“, Leistungsschaltung einschalten“ oder „Erden und Kurzschließen“ auf dem Schlossplatz zu hören. Was dem Laien seltsam anmutet, hat für die Teams nicht nur Sinn, es ist lebenswichtig. Nie trifft einer eine Entscheidung allein, jeder Handgriff wird von einem zweiten Mann überwacht und bestätigt. „Wir bieten den Einsatzteams auch ein psychologisches Havarietraining“, erzählt Tilo Kadner. Es hat neben den fachlichen Schulungen vor allem das Ziel, Mitarbeitern für den Ernstfall ein sicheres, abrufbares Verhalten auf den Weg zu geben und ein entsprechendes Nervenkostüm.

Das ist auch im Zeitalter der Digitalisierung unerlässlich, auch wenn die Computer das Gebiet der Störung vorerfassen – ran muss der Mensch. Das Vertrauen in die Arbeit des anderen muss so weit gehen, dass der Meister oder beauftragte Mitarbeiter schließlich zum Abschluss der Arbeiten das Kabel anfassen und melden kann: spannungsfrei. Im Brennpunkt diesmal: Skassa. Dort hatten die enormen Spannungsschläge zu jenem Brand geführt. Wo und in welchem Umfang noch Erdkabel aufgegraben werden müssen, das ist noch nicht klar. Tilo Kadner rechnet aber gut und gern mit einem ordentlichen fünfstelligen Betrag.

