In sieben Sprachen Wer nach Radebeul reinfährt, wird ab sofort von einem neuen Schild in sieben Sprachen begrüßt.

Am Freitag präsentierten Schauspielerin Cordula Hanns, die ehemalige Weinprinzessin Anna Bräunig und Oberbürgermeister Bert Wendsche das neue Schild. © Arvid Müller

Radebeul. Wer nach Radebeul reinfährt, wird ab sofort von einem neuen Schild in sieben Sprachen begrüßt. Am Freitag präsentierten Schauspielerin Cordula Hanns, die ehemalige Weinprinzessin Anna Bräunig und Oberbürgermeister Bert Wendsche das neue Schild an der Meißner Straße am Übergang zur Nachbarstadt Coswig. Die Begrüßung gibt es jetzt auch an den Einfahrten Forststraße, Kötzschenbrodaer Straße und im Lößnitzgrund. Das Motiv wird auch für die neue Broschüre der Tourist-Information verwendet.Foto: Arvid Müller

zur Startseite