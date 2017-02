In sieben Schritten zur Renteneinheit Ab 2018 beginnt die Angleichung der Ost-Renten ans Westniveau. Erwerbsgeminderte erhalten mehr Geld.

© Symbolfoto: dpa

Die vollständige Renteneinheit soll nunmehr amtlich 2025 erreicht sein. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat am Mittwoch die Bundesregierung beschlossen. Sie bleibt damit erheblich hinter ihrem eigenen Koalitionsvertrag zurück, der dieses Ziel schon fünf Jahre früher erreichen wollte. Gleiche Rente in Ost und West gibt es nun also erst 35 Jahre nach der Einheit – wenn es in den parlamentarischen Beratungen keine weiteren Änderungen mehr gibt.

Von der Verschiebung profitieren die heutigen Arbeitnehmer im Osten. Ihre Löhne werden länger für die Rente aufgewertet, der Hochwertungsfaktor wird langsamer abgeschmolzen. Es wird auch nicht so teuer, wie ursprünglich für eine Renteneinheit bis 2020 geplant. Die Kosten sollen aus Beitrags- und Steuermitteln finanziert werden. Die SZ erläutert Einzelheiten:

Wie soll die Rentenangleichung konkret ablaufen?

Derzeit liegt der Rentenwert Ost bei 28,66 Euro, der im Westen bei 30,45 Euro. Der Rentenwert bezeichnet den Betrag, der einem Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. Ihn erhält, wer ein Jahr lang durchschnittlich verdient und für seinen Lohn Rentenbeiträge zahlt. Die vollständige Angleichung der Rentenwerte soll nunmehr in sieben Schritten erfolgen, die mit der jährlichen Rentenanpassung jeweils zum 1. Juli verbunden werden. Beginnend 2018 soll sich laut dem Entwurf der Rentenwert Ost an den im Westen in sieben Schritten angleichen.

Wie hoch sind die Anpassungsschritte bei der Rentenanpassung?

Der aktuelle Rentenwert Ost beträgt 94,1 Prozent des Westwertes. Dieser Verhältniswert soll nunmehr jedes Jahr um 0,7 Prozentpunkte angehoben werden, bis er am 1. Juli 2024 genau 100 Prozent beträgt. Für ab 2025 erworbene Rentenanwartschaften soll dann ein einheitliches Recht gelten.

Bleibt die rentenrechtliche Höherwertung der Ostlöhne erhalten?

Nein. Mit der Angleichung der Rentenwerte auf der einen Seite soll auf der anderen Seite in gleichen Schritten auch die Höherbewertung der Arbeitsentgelte im Osten für die Rentenberechnung abgeschmolzen werden. Das noch gespaltene Rentenrecht begünstigt – zumindest bei der Berechnung der Rente – die Ostdeutschen. Jeder Euro, der in den neuen Bundesländern in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird, führt zu einem höheren Rentenanspruch als im Westen. Der Vorteil liegt derzeit bei etwa acht Prozent. Der Grund für diesen Ost-West-Unterschied: Für die Rentenberechnung werden die im Osten versicherten Arbeitsverdienste rechnerisch aufgewertet. Damit sollte eine nachteilige Wirkung der noch immer geringeren Arbeitsverdienste bei einer späteren Rente verhindert werden.

Hat die Abschaffung der Höherwertung Konsequenzen?

Ja. Die Arbeitnehmer im Osten werden flächendeckend ihre niedrigeren Löhne stärker als bisher mit in die Rente nehmen. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat deswegen erneut Nachbesserungen bei der Ost-West-Rentenangleichung gefordert: „Die begrüßenswerte Verbesserung ostdeutscher Bestandsrenten werde mit einer Schlechterstellung der künftigen Renten bezahlt.“ Tillich verwies darauf, dass die Lohnverhältnisse im Osten „auf nicht absehbare Zeit unterhalb des gesamtdeutschen Durchschnittseinkommens“ liegen würden. Dadurch sei die jüngere Generation klar im Nachteil. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) erfolgt die Abschmelzung des Höherwertungsfaktors zu abrupt. Das Problem soll bei der Ministerpräsidenten-Konferenz Ost im April Thema werden.

Was kostet die Angleichung und wer bezahlt?

Die jährlichen Kosten sollen bei bis zu maximal 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2025 liegen. Sie werden nach einem Kompromiss von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) aus Beitrags- und Steuermitteln finanziert. Dazu wird der Bundeszuschuss für die Rente erhöht – aber erst schrittweise auf bis zu zwei Milliarden Euro ab 2025. Die Hauptlast werden die Rentenkassen tragen.

Was wurde bei der Erwerbsminderungsrente vereinbart?

Menschen, die ab 2018 wegen Krankheit Jahre vor der eigentlichen Altersrente aus dem Job aussteigen müssen, will die Koalition ein wenig besserstellen. Die Renten wegen geminderter Erwerbsfähigkeit sollen künftig schrittweise so berechnet werden, als ob die Betroffenen mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum Alter von 65 Jahren gearbeitet hätten – nicht wie heute bis zum 62. Geburtstag. Dadurch steigt ihre monatliche Rente: in der Regel am Ende um die 50 Euro. Derzeit beziehen 1,8 Millionen Menschen eine Erwerbsminderungsrente. Sie gehören zu der besonders armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppe. (mit dpa)

zur Startseite