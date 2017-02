Gut zu wissen In seinen Häuschen leben Vögel sicher Heinz Vetter baut Nistkästen, an denen sich Marder die Zähne ausbeißen.

Heinz Vetter baut in seiner Werkstatt Nistkästen. © Klaus-Dieter Brühl Heinz Vetter baut in seiner Werkstatt Nistkästen.

Auf dem kleinen Foto sieht man ein Flugloch eines Nistkastens, das von einem Marder vergrößert wurde. Das brachte Vetter auf eine Idee.

Der Hof der Familie Vetter liegt im Schatten der Röderner Kirche. Wer ihn betritt, ahnt gleich, dass hier ein geschickter Handwerker wohnen muss. Das Seitengebäude mit seinem Fachwerkbalken, der mit einem Holzdachstuhl geschützte Brunnen und nicht zuletzt das hölzerne Taubenhaus sind genügend Hinweise auf einen Mann mit goldenen Händen. Und tatsächlich hat Hofbesitzer Heinz Vetter dies alles geschaffen. Der 72-Jährige ist seit seiner Jugend ein begeisterter Zimmermann. Auch als Rentner noch.

„Aus dem Dorf kommen immer mal wieder Leute zu mir und fragen: Heinz kannst du nicht mal das oder das für mich machen?“, erzählt er. Meist sind es kleinere Sachen wie Axtstiele oder mal ein Brett hobeln und passgenau ansetzen. Für Heinz Vetter kein Problem. Doch am liebsten baut er Vogelhäuser und Nistkästen.

Für die aufwendigen Vogelhäuser, die sich die Leute in den Vorgarten stellen, nimmt er Geld. Für die meisten Nistkästen dagegen nicht. „Ich baue sie, wenn ich Holz übrig habe“, sagt er. Und das schon seit über 40 Jahren. Was früher als Bastelei begann, empfindet er heute für wichtiger denn je. „Es werden ja immer weniger Wildvögel“, sagt sein Freund Andreas Walther. Der 53-Jährige, dessen Vater bereits mit Heinz Vetter befreundet war, hat mit dem Zimmermann den richtigen Mitstreiter gefunden. Gemeinsam hängen sie die Nistkästen in der Natur auf, zum Beispiel im benachbarten Freitelsdorf entlang der Röder oder auch in Kalkreuth am Neuteich.

„Jetzt ist genau die Zeit dafür“, sagt Walther. Denn viele heimische Vogelarten beginnen erst im April mit Brüten. Deshalb sind auch die meisten Nistkästen, die Vetter und Walther in den letzten Jahren aufgehängt haben, zurzeit verwaist. Die beiden Männer machen sie sauber, damit neue „Mieter“ einziehen können.

Heinz Vetter ist über die Jahrzehnte hinweg zu einem echten Nistkasten-Experten geworden. Hat er sie früher noch mit Lack angestrichen, damit sie länger halten, vermeidet er heute Farbe. „Denn die Vögel mögen den Geruch nicht und warten, bis er weg ist“, sagt er. Das kann Monate dauern. Dann ist meist die Brutzeit vorbei. Jetzt flambiert er die Holzoberflächen. Das schützt das Holz und sieht auch noch natürlicher aus.

Außerdem baut Vetter die Nistkästen nach den Maßen, die der Landesbund für Vogelschutz Bayern empfiehlt. Darin sind auch die Durchmesser für das Flugloch für jede heimische Vogelart vorgegeben. Für die meisten Meisenarten sollen Löcher mit 26 bis 28 Millimeter Durchmesser gebohrt werden. Sperlinge benötigen 32 bis 34 Millimeter, Kleiber bis zu 47 Millimeter und Stare bis 50 Millimeter.

Der Zimmermann bringt aber auch eigene Ideen ein. Er zeigt ein Brett, das einmal zu einem Nistkasten gehörte. In der Mitte ist das Flugloch. Es ist angeknabbert. „Das war ein Marder“, sagt Vetter. Marder zählen zu den größten Feinden der Vögel. Sie versuchen, mit ihren spitzen Zähnen das Flugloch zu erweitern, um an die Eier oder die geschlüpften Jungvögel heranzukommen. Seitdem Heinz Vetter dieses von Mardern bearbeitete Brett entdeckte, baut er mardersichere Nistkästen. Das Prinzip ist einfach. Er schlägt am Rand des Loches lauter kleine Nägel hinein. Die Marder beißen sich an den Nagelköpfen die Zähne aus und geben auf.

Mit einem anderen Nesträuber hat Vetter noch seine Probleme. „Waschbären sind ganz raffiniert“, sagt der 72-Jährige. Sie würden die Lochbretter, die lose angebracht sind, einfach nach oben schieben. Doch wer Heinz Vetter kennt, weiß, dass er schon an einer Lösung bastelt.

