In Schönfeld sind die Karpfen los Die Dammmühlen-Teichwirtschaft setzt Ende Dezember mehr als zwei Drittel ihrer Jahresproduktion ab.

Teichwirt Tilo Groß zeigt eines seiner Prachtexemplare: Karpfen werden jetzt zum Jahresende massenhaft verkauft, denn für viele Familien ist der Weihnachts- oder Neujahrskarpfen Tradition. © Anne Hübschmann

Der Silvesterkarpfen ist in Sachsen eigentlich ein Neujahrskarpfen. „Bei den meisten Leuten, die ich kenne, kommt er am 1. Januar auf den Tisch“, sagt der Schönfelder Teichwirt Tilo Groß. In Brandenburg hingegen gebe es eher eine Weihnachtskarpfen-Tradition. Auf jeden Fall ist in den letzten beiden Dezemberwochen im Binnenfischereibetrieb am Dammmühlenteich der Teufel los. Er setzt in dieser Zeit zwei Drittel seiner Jahresproduktion ab – bis zu 20 000 Karpfen. Das Meiste davon geht in Dresdner Fischgeschäfte und an Handelsketten, ein beachtlicher Teil aber auch in die Direktvermarktung. Letztere erreicht am 30. Dezember ihren Höhepunkt – da gehen die Fische praktisch im Akkord über den Verkaufstresen.

Mehr als 30 Tonnen Karpfen hat die Schönfelder Teichwirtschaft in diesem Jahr für den Saisonhöhepunkt bereitgestellt. „Das erste Lieferfahrzeug verlässt schon kurz nach Mitternacht unser Firmengelände“, erklärt Tilo Groß. Das Ziel kann durchaus in Berlin oder Erfurt liegen – so weit reicht das Einzugsgebiet der Schönfelder. Viele Fischläden haben in der Weihnachtszeit ihre Wasserbecken reaktiviert, und die brauchen ständig lebendigen Nachschub. Auch Fischgaststätten und Supermärkte werden beliefert, und das nicht nur mit potenziellem Karpfen blau. Die Teichwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren auch aufs Filettieren verlegt, und das kommt bei der Kundschaft gut an. „Gerade jüngere Leute wissen gar nicht mehr, wie man einen Karpfen richtig zerlegt und greifen deshalb gern auf Filets zurück“, sagt Groß.

Die schuppigen Gesellen sind bereits im Oktober abgefischt worden und haben die vergangenen Wochen Zwischenstation in von klarem Wasser durchflossenen Hältern gemacht. Dadurch können sie geschmacklich topp an den Mann gebracht werden. Das schlammige Aroma, das man Karpfen oft nachsagt, ist in Schönfeld kein Thema. Der Fischereibetrieb bewirtschaftet neben der Dammmühle noch ein gutes Dutzend andere Teiche zwischen Kalkreuth und Welxande – insgesamt um die 170 Hektar Wasserfläche. Nach einer Flaute in den 1990er Jahren hat sich der Karpfen wieder fest auf dem Speisezettel sächsischer Familien etabliert. Je nach Wetterlage und Fischbesatz wird jährlich eine Ernte zwischen 30 und 80 Tonnen eingebracht. Die Schwankungen haben vor allem mit dem Wetter zu tun: Da der Karpfen ein Wärme liebender Fisch ist, verträgt er harte Winter und kühle Sommer nur sehr schlecht, und der Gewichtszuwachs ist entsprechend gering. Wenn die Bedingungen stimmen, erreichen die Karpfen ein Verkaufsgewicht von zweieinhalb bis drei Kilogramm.

Allein von ihrer Karpfenernte könnte die Schönfelder Teichwirtschaft allerdings nicht existieren. Deshalb werden hier auch Schleie und Hechte, gelegentlich Zander gefischt. Darüber hinaus kauft der Betrieb andere Fischarten zu; der betriebseigene Laden bietet die komplette Seefischpalette an. Im Jahr 2008 hat Tilo Groß in Kalkreuth eine Verarbeitungsanlage mit einer eigenen Räucherei in Betrieb genommen, die die modernsten Hygienestandards erfüllt. Außerdem wurde im Fischladen am Dammmühlenteich eine Imbiss-Ecke eingerichtet, wo man sich nach dem Einkauf eine gebackene Forelle, Karpfen-Nuggets oder Fischsoljanka einverleiben kann. Sehr beliebt ist auch der Backfischtag am Mittwoch.

Bei Tilo Groß selbst kommt über Weihnachten und Neujahr eher kein Karpfen auf den Tisch. Die Hektik sei einfach zu groß, um ein Fischessen in Familie richtig genießen zu können. „Wir verlegen das in eine ruhigere Zeit, aber drei- oder viermal pro Jahr sind Pflicht“, sagt er. Und das gern auch in größerer Runde; beim letzten Mal hätten elf Leute am Tisch gesessen. Dann gibt es entweder klassisch Karpfen blau oder Karpfen in Malzbiersoße.

Unter Umweltgesichtspunkten sei Karpfen im Übrigen der nachhaltigste Fisch, den man sich vorstellen kann, sagt Tilo Groß. Die Tiere würden ausschließlich mit Getreide gefüttert, das von Landwirtschaftsbetrieben aus der Region stammt. Wer am 1. Januar einen Karpfen zubereitet, könne deshalb mit einem guten ökologischen Gewissen ins neue Jahr starten.

