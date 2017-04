In Schönau wohnen die Osterhasen Vor Familie Schofts Garten bremsen manche Autofahrer ab. Auf dem Grundstück gibt es eine Besonderheit zu sehen.

Die Leidenschaft fürs Dekorieren hatte Wilhelma Schoft schon früher als Konditorin. Die Liebe zum Detail ist geblieben. Jedes Jahr wird ihr Garten zum Zuhause für eine Osterhasenfamilie. Die gehört mittlerweile zu Schönau-Berzdorf dazu. © Bernd Gärtner

Schönau. Hier werden sogar Mülltonnen schöner. Die Plastebehälter hinter Familie Schofts Haus sind mit Aufklebern von Schmetterlingen und Sonnenblumen aufgehübscht. „Na klar, warum denn nicht“, fragt Wilhelma Schoft. „Man freut sich doch selber dran.“ Ihr Haus kennt jeder, der schon mal über die Hauptstraße durch Schönau-Berzdorf gefahren ist. Es ist das, vor dem Sommer wie Winter das Fahrrad steht – immer mit einer anderen zur Jahreszeit passenden Deko. Vor ein paar Tagen haben Wilhelma und ihr Mann Reiner Schoft für Ostern geschmückt. Im Garten neben dem Haus steht jetzt eine Osterhasen-Familie.

Die fünf menschengroßen Figuren aus Stroh sorgen auf jeden Fall dafür, dass man langsamer über die Hauptstraße fährt. „Es ist auch schon vorgekommen, dass mal ein Autofahrer angehalten hat, um ein Foto zu machen“, erzählt Wilhelma Schoft. Und manchmal kommen Kindergarten-Gruppen vorbei, um die Osterhasen zu sehen. „Darüber freue ich mich immer.“ Angefangen habe das Ganze vor Jahren mit zwei Figuren. „Auf die Idee gekommen bin ich durch die Erzgebirgskunst mit ihren kleinen Holzhasen“, erzählt sie. „Ich dachte: Sowas in Groß, das wäre was.Daran könnten sich auch andere erfreuen.“ Genügend Platz auf dem Grundstück gab es, Material auch. Wilhelma Schoft nahm das, was ohnehin da war. „Wir haben Kaninchen, deshalb haben wir auch Heu.“

Um zu sehen, wie die Figuren genau gemacht wurden, muss man ganz nah ran gehen. Dünne, braune Drähte zwischen dem Stroh halten die Köpfe in Form. Die Körper sind aus einem Holzgestell gefertigt und dann ebenfalls aufgepolstert. Manche Stücke der Kleidung hat Wilhelma Schoft selbst genäht. Die blaue Latzhose und den roten Rock beispielsweise. Anderes fand sich in den Tiefen des Kleiderschrankes. Das rote Kleid der Osterhasenmutter gehörte einst ihr selbst, das blaue Jackett ihrem Mann.

Dinge verschönern, kreativ sein – das konnte Wilhelma Schoft auch früher schon gut. „Ich war Köchin und Konditorin“, erzählt sie. „Gerade als Konditorin habe ich viel modelliert. Da war immer Kreativität gefragt.“ Seit 1973 lebt sie mit ihrem Mann in dem Schönau-Berzdorfer Haus. So wie die beiden zum Ort gehören, so gehören mittlerweile auch ihre Figuren dazu. „Die beiden lassen sich immer was einfallen“, sagt eine Anwohnerin. „Das sind niedliche Ideen. Zu Weihnachten steht immer ein großer Weihnachtsmann mit Schlitten im Garten“, erzählt sie. Und zur 750-Jahr-Feier hielt dort der Ritter Blauhüttel, eine Schönauer Sagengestalt, die Stellung. Die Osterhasen dürfen jedes Jahr raus. Erst am gestrigen Montag standen die Kinder vom Schönau-Berzdorfer Kindergarten für einen Besuch am Zaun. „Die Details sind sehr schön gemacht“, sagt Erzieherin Simone Mönch. „Die Kinder schauen da sehr genau hin und bemerken die Veränderungen.“

„Ich versuche eigentlich jedes Jahr etwas Neues zu machen“, sagt Wilhelma Schoft. Mittlerweile haben aber auch die Pflegearbeiten am Vorhandenen zugenommen. „Die Witterung hat doch ein paar Spuren hinterlassen.“ Trotz einer Imprägnier-Schicht. Abgesehen von Wind und Regen habe sich aber noch nie jemand an der Deko rund ums Haus zu schaffen gemacht. Das Rad vor der Tür würde ohnehin keiner vom Fleck bekommen, es ist einbetoniert.

Zumindest aber der Aufbau der Osterhasen ist stets ein bisschen anders. „Mein Mann hilft mir immer dabei. Dann stehen wir im Garten und diskutieren über die Anordnung“, erzählt Wilhelma Schoft und lacht. „Akkurat muss es bei mir schon sein.“ Humor dürfe aber auch nicht fehlen. Vor ein paar Tagen haben Sohn und Schwiegertochter Hand ans Haus gelegt und selber ein bisschen dekoriert. Jetzt hängt ein Schild neben dem Eingang: „Pension Oma & Opa“, verkündet es. „Enkelbetreuung rund um die Uhr. Hol- und Bringdienst aller Art.“ Wilhelma Schoft steht schmunzelnd davor. „Ich habe mich darüber gefreut. Ich bin sehr gerne Oma.“

