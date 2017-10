In Schlangenlinien unterwegs

Mit dem Motorrad überschlagen Bautzen. Ein Motorradfahrer in Bautzen wurde am Sonntag bei einem Unfall schwer verletzt. Der 20-Jährige war mit seiner MZ auf der Wilthener Straße unterwegs und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug er sich mit seinem Zweirad.

Kind bei Unfall verletzt Großröhrsdorf. In Großröhrsdorf wurde am Sonntagnachmittag ein Kind bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 52-Jährige war mit ihrem VW auf der Kirchstraße in Richtung Bischofswerdaer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Steinstraße fuhr plötzlich ein fünfjähriger Junge mit seinem Fahrrad über die Straße. Die Pkw-Fahrerin bemerkte das Kind und bremste ab, konnte einen Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern.

Diesel abgezapft Pulsnitz. Diebe haben am vergangenen Wochenende etwa hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Minibaggers abgezapft. Das Fahrzeug stand in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens nahe der Anschlussstelle Pulsnitz.

Betrunken unterwegs Puschwitz. In Puschwitz haben Polizisten am Sonntagnachmittag einen 37-Jährigen gestoppt. Der Mann war mit seinem Opel Astra auf dem Neupuschwitzer Weg unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet 2,18 Promille. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ordnungshüter untersagten dem Mann die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und erstatteten Anzeige.

Am Bahnhof randaliert Schirgiswalde. In der Nacht zu Sonntag haben Randalierer die Eingangstür sowie mehrere Fensterscheiben am Schirgiswalder Bahnhof beschädigt. Unter anderem schlugen die Täter offenbar mit einer Axt gegen die Fenster. Dabei beschädigten sie auch eine LED-Anzeige des Gebäudes sowie eine Anzeigetafel. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2 000 Euro.

Motoren gestohlen Taubenheim. Diebe sind im Verlaufe der vergangenen Woche in die Lagerhalle einer Firma an der Oberdorfgasse in Taubenheim eingebrochen. Sie stahlen zwei Aufzugsmotoren mit Fernbedienung im Gesamtwert von etwa 3 000 Euro.