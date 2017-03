In Schlangenlinien über die A 13 Sturzbetrunken war ein Mann am Mittwoch auf der Autobahn zwischen Radeburg und Dresden unterwegs. Andere Autofahrer riefen die Polizei zu Hilfe.

Sturzbetrunken war ein Mann am Mittwoch auf der Autobahn 13 zwischen Radeburg und Dresden unterwegs. Andere Autofahrer riefen die Polizei zu Hilfe, weil der Mann sich und sein Auto offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte.

Der Audi fuhr in Schlangenlinien über alle Fahrstreifen und wechselte ständig die Geschwindigkeit. Zwischenzeitlich war das Fahrzeug an der Anschlussstelle Radeburg abgefahren, um kurz darauf wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Dank der Informationen der Zeugen konnte die alarmierte Streife des Autobahnpolizeireviers den Audi kurz vor dem Parkplatz Am Finkenberg ausfindig machen. Der Aufforderung, auf dem Parkplatz zu halten, kam der Fahrer jedoch nicht nach. Er fuhr einfach weiter, wobei es zu einem Beinaheunfall mit einem Lastwagen sowie einem weiteren Auto kam. Letztlich hielt der Audifahrer seinen Wagen auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Marsdorf an.

Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch und typische alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 2,42 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Am Audi selbst waren frische Unfallspuren, die auf eine Kollision mit einer Leitplanke schließen lassen. Ein dementsprechender Unfallort ist bis dato nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer kann Angaben zur Fahrweise des Audi oder einem möglichen Unfallort machen kann oder durch die Fahrweise des Audis behindert wurde, wird gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351/4832233 zu melden. (SZ)

