In Schlangenlinien

durch Bad Muskau

Bad Muskau. Ein 22-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr in Schlangenlinien auf der Clara-Zetkin-Straße unterwegs. Die Atem-Alkoholmessung der Polizei ergab einen Wert von umgerechnet 2,2 Promille. Die Streife des örtlichen Reviers ordnete eine Blutentnahme an und fertigte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an. (kk/hl)

Unfälle nach Wildwechsel

in den Morgenstunden

Weißkeißel/Boxberg. Im Umland von Weißwasser hat am Mittwochmorgen Wildwechsel für Unfälle gesorgt. Gegen 5 Uhr stieß auf der Staatsstraße in Richtung Weißkeißel ein Chevrolet mit Schwarzwild zusammen. Am Auto entstand etwa 500 Euro Sachschaden, das Tier kam offensichtlich unverletzt davon. Nicht so ein Fuchs auf der Kreisstraße von Neustadt nach Boxberg kurz vor 8 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Opel. Er verendete an der Unfallstelle. Der Pkw (Schaden: 2 500 Euro) musste abgeschleppt werden. (kk/hl)

