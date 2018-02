Mein Olympia In Schlafanzughose auf dem Eis Wer den Schrubb-Trupps bei Olympia zuschaut, kann etwas abschalten und sich dazu über die neuesten Modetrends freuen.

Zum Valentinstag erschienen Norwegens Curler in Herzchen-Hosen auf dem Eis und wischten.

SZ-Redakteurin Michaela Widder berichtet aus Südkorea.

Fasching ist längst vorbei. Und die letzte Nacht liegt auch schon einige Stunden zurück. Aber irgendwie erinnern die beflaggten Beinkleider der norwegischen Curler an Schlafanzughosen, mit denen sie hier übers Eis von Gangneung wischen. Sie fallen auf, und das wollen sie auch. Denn ihre Hosen sind seit 2010 Kult. Damals hatte das norwegische Team ein Kleidungsproblem, weil seine offizielle Uniform bei den Winterspielen in Vancouver nicht ankam. „Da beschloss mein Teamkollege Christopher Svae spontan, die berühmte Harlekin-Hose im Internet zu kaufen. Wir haben sie erst nur zum Training getragen“, erzählt Chefstratege Thomas Ulsrud. Weil die ungeplanten Neuanschaffungen bei den Leuten so gut ankamen, trugen sie die Hosen dann im gesamten Turnier und gewannen darin Silber.

Der Beginn eines Hypes. Die „Norwegian Olympic Curling Team’s Pants“, also die norwegischen Olympia-Teamhosen, haben ernsthaft eine Facebook-Seite mit fast 500 000 Fans und ihre Träger einen Sponsorenvertrag mit einem US-Modehersteller. Zwölf verschiedene Paar Hosen haben sie im Koffer, für jedes Spiel eine andere. Am Mittwoch im Spiel gegen die Schweden tragen sie die roten, hundertfach bedruckt mit ihrer Landesflagge. Am Valentinstag hatten sie sich für die Rosa-Herzchen-Variante entschieden.

Zwar gewannen die Norweger ihre Partie, schieden aber trotzdem in der Vorrunde aus. Schade! Wer weiß, was sie noch für trendige Beinkleider präsentiert hätten. Vor Weihnachten zeigten die Jungs auch, was sie drunter tragen. Für ein Kalendershooting standen sie in roten Unterhosen vor der Kamera. Der Teamchef, immerhin schon stolze 46, steht dafür, dass Curling nicht bloß das Schach des Wintersports ist. Wo dann ein bisschen geschrubbt wird, um den Stein möglichst mittig im „Haus“ zu platzieren. Von Ulsruds Sixpack träumen bestimmt einige Männer.

Eine Stunde Curling-Gucken entspannt im Olympia-Trubel. Aber das reicht auch für die nächsten vier Jahre.

