In Schlängellinien durch Strahwalde Eine 43-Jährige fällt bei einer Polizeikontrolle mit 2,3 Promille auf.

Bei einer Polizeikontrolle wurde bei einer VW-Fahrerin ein hoher Alkoholwert festgestellt. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa

Herrnhut. Im Herrnhuter Ortsteil Strahwalde musste die Polizei in der Nacht zum Mittwoch eine Autofahrerin anhalten. Verdächtig gemacht hatte sich die 43-Jährige, da sie die Löbauer Straße in ihrem VW in Schlängellinien abfuhr. Bei der Alkoholkontrolle stellten die Beamten einen Wert von umgerechnet 2,3 Promille fest. Die Polizei begleitete die Deutsche anschließend zur Blutentnahme, die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall auseinandersetzen. (szo)

