In Schieflage

René Razeng (links) und sein Kollege vom Bautzener Bergungsdienst versuchen, den am Montagmorgen am Bergfrieden in Ostritz umgekippten Laster aus dem Graben zu ziehen. Die Zugmaschine bleibt dabei zunächst am Gras hängen.

Der Laster war aus noch ungeklärter Ursache an der B 99 in die Böschung gekippt.

Der Laster war aus noch ungeklärter Ursache an der B 99 in die Böschung gekippt.

Da muss wohl die Schaufel her. René Razeng und sein Kollege in den neongelben Anzügen schauen gegen 13 Uhr mit Stirnrunzeln auf die Grasbüschel und Erdschichten, die der Tank des Sattelschleppers vor sich hergeschoben hat. Kaum zu glauben, dass trotz großem Kran und Bergefahrzeug die Rettung buchstäblich an Grashalmen hängt. Und doch wollen die Männer vom Bautzener Abschleppdienst Razeng nicht riskieren, dass beim Aufrichten des umgekippten Sattelzuges am Bergfrieden in Ostritz Diesel ausläuft und die B 99 noch länger gesperrt bleiben muss.

Kurz nach der Bushaltestelle am Bergfrieden hat es den grünen Schlepper eines einheimischen Agrardienstleisters am Montagmorgen in einer Linkskurve entschärft. Aus bislang noch ungeklärter Ursache war das große Fahrzeug die Böschung hinuntergekippt und lag komplett auf der Seite, die Leitplanken und einige junge Eichen unter sich begraben. Der 30-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, teilt die Polizei mit. Er konnte die Frontscheibe des Fahrerhauses eintreten und hinausklettern. Glück im Unglück ist wohl auch, dass der Laster leer unterwegs war und somit keine Gülle aus dem Spezialaufbau auslaufen konnte.

Andernfalls hätten Reinhard Klaus und einige weitere Anwohner vom Ostritzer Bergfrieden wohl kaum so ruhig zugesehen, wie die schwere Technik den Laster Stück für Stück mit Schieben und Heben aus dem Graben hievt. Sie stehen auf dem Zufahrtsweg zu der kleinen Siedlung, manche haben Handys oder Kameras gezückt. „Ich bin heute morgen gegen halb acht davon aufgewacht“, erzählt Reinhard Klaus. „Es hat sich angehört, als ob ein Baugerüst zusammenkracht“, beschreibt er den Lärm, den wohl vor allem die Kollision des Lasters mit der Leitplanke verursacht hat. Danach sei es still gewesen. Aufmerksam geworden sei er erst wieder, als er die Blaulichter auf der Bundesstraße bemerkt hat.

In der Tat ist bei der Polizei um 7.37 Uhr die Unfallnachricht eingegangen. Danach war auch ein Einsatzwagen vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Fakten aufzunehmen. Der Sachschaden wird dabei auf 44 000 Euro geschätzt. „Die Kollegen vom Autobahnrevier waren gleich früh hier, um per Computer den Fahrtenschreiber auszulesen“, erklärt Polizeihauptkommissar Rainer Schlage, der vor und während der Bergearbeiten vor Ort ist. Was die Ursache für den Unfall wird noch geprüft – spekulieren mag Schlage nicht.

Spekulieren muss man auch nicht darüber, warum zum Bergen des Lasters extra eine Bautzener Spezialfirma anrückte – und nicht der im Landkreis Görlitz bekannte Abschleppdienst von Dussa, der wohl auch in der Nähe war. „Das hat die Polizei nicht zu entscheiden“, betont der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. „Wir leisten lediglich Vermittlung für einen Bergedienst, wenn es gewünscht wird, ansonsten kümmert sich der Betroffene selbst darum“, betont er. In diesem Fall hatte das Unternehmen, für das der Fahrer unterwegs war, selbst die Bautzener Firma Razeng alarmiert. Dass es durch den Anreiseweg der Abschleppexperten nun etwas länger dauerte, bis die B 99 wieder gänzlich von den Spuren des Unfalls befreit war, spielt dabei keine Rolle. „Es gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“, sagt der Polizeisprecher. Und wenn einem Unternehmen Mehrkosten entstehen, weil sie einen anderen, vielleicht teureren Abschleppdienst annehmen muss, könne das vor Gericht enden.

Dass ein Verkehrschaos oder lange Staus am Montag auf der B 99 ausgeblieben sind, lag wohl vor allem daran, dass die Straße erst dann gesperrt wurde, als die Arbeiten tatsächlich starteten: Von 11.30 bis 14.45 Uhr mussten Autofahrer von Görlitz über den Eigen beziehungsweise von Zittau über Schlegel ausweichen. „Darauf haben wir aber auch über den Verkehrsfunk hingewiesen“, betont Polizist Rainer Schlage. So bleiben die Unfallfolgen für die anderen Autofahrer im Rahmen – anders als im Januar und im Februar dieses Jahres – wo es allerdings wegen der winterlichen Witterung zu Unfällen und langen Wartezeiten auf der Bundesstraße ebenfalls am Bergfrieden gekommen war.

