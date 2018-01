In Särichen sind die Narren los Zum ersten Clubfasching in der 34. Saison lädt der Karnevalsclub Rengersdorf am Sonnabend. Weitere Wochenendtipps gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Zum Clubfasching lädt der Karnevalsclub Rengersdorf am Sonnabend nach Särichen. © dpa

Kodersdorf. Die närrsichen Tage sind bereits im vollen Gange und am Wochenende läutet auch der Karnevalsclub Rengersdorf (KCR) seine 34. Saison ein. Im Kodersdorfer Ortsteil Särichen findet am Sonnabend ab 19 Uhr der erste Clubfasching des KCR statt. Die komplette Faschingssaison steht dabei unter dem Thema „Beim KCR toben die Massen- Helden der Kindheit werden losgelasssen“. Laut KCR sind nur noch wenige Restkarten, für neun Euro, an der Abendkasse zu haben. (szo)

