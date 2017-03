In Sachsen wird Einkaufen immer teurer

Ein voller Warenkorb ist im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Prozent teurer. © Brühl

Im vorigen Jahr stiegen die Preise für einen typischen Warenkorb um 0,6 Prozent. Jetzt liegt die Teuerung schon bei 2,4 Prozent. Woran liegt das? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Inflation in Sachsen.

Gibt es eine allgemeine Teuerung, oder kommt das vielen nur so vor?

Die Zahlen der Statistischen Ämter sind eindeutig: Viele Preise haben stark angezogen. Auch in Sachsen notieren Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes regelmäßig die Preise für immer dieselben Produkte und Dienstleistungen. So stellten sie fest, dass ein typischer Warenkorb in Sachsen im Februar 2,4 Prozent teurer war als ein Jahr zuvor. Dieser Warenkorb besteht zu gut zehn Prozent aus Nahrungsmitteln. Wohnkosten tragen fast ein Drittel bei, Verkehr etwa 13 Prozent. Weil Kraftstoffe vor einem Jahr vergleichsweise günstig waren und nun rasch teurer geworden sind, erhöhen sie die Inflationsrate. Doch auch ohne Heizöl und Kraftstoffe gerechnet liegt die Jahres-Inflationsrate in Sachsen bei 1,7 Prozent. Alleine von Januar zu Februar stiegen die Preise um 0,5 Prozent.

Weshalb ist die Inflationsrate in Sachsen höher als anderswo?

Für Deutschland insgesamt hat das Statistische Bundesamt 2,2 Prozent Jahres-Inflation errechnet, also etwas weniger als in Sachsen. Solche Unterschiede gab es vor zwei Jahren schon einmal: Damals wirkte sich die Festlegung der Mindestlöhne vor allem in Ostdeutschland aus – Friseure, Taxifahrer und Bäcker erhöhten Preise. Derzeit fällt auf, dass die Preise für Nahrungsmittel und Kleidung in Sachsen etwas stärker gestiegen sind als in anderen Ländern. Außerdem wurden Kita-Beiträge und andere staatliche Preise zu Jahresanfang erhöht, darunter die Straßenreinigungsgebühren. Auch die Strompreise, im Osten ohnehin höher als im Westen, stiegen zu Jahresbeginn in Sachsen stärker.

Ist die Inflation jetzt dauerhaft zurück?

Die Sorge, dass alle Waren und Dienstleistungen nun schnell viel teurer werden, ist unbegründet. Zwar ist die Inflationsrate in die Höhe geschnellt, doch geht diese Entwicklung vor allem auf Kosten für Energie und Lebensmittel zurück. Da der Ölpreis vor einem Jahr besonders niedrig war, wirkt sich dessen Rückkehr auf frühere Höhen statistisch besonders stark aus. Auch bei den Lebensmitteln gibt es Sondereffekte: Die Ernte in Südeuropa war schlecht. Dadurch sind die Preise für Gemüse durch die Decke geschossen. Diese Effekte entfallen im Jahresverlauf. Dann wird die Inflationsrate wieder etwas sinken. Eine Teuerung von zwei Prozent ist außerdem das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB).

Warum sind trotzdem viele Experten besorgt?

Normalerweise steigen die Zinsen, wenn die Preise anziehen. Doch die EZB hält noch immer an einer Nullzinspolitik fest und überschwemmt die Finanzmärkte mit billigem Geld. Das tut sie, weil die Konjunktur in anderen Euro-Ländern noch nicht wie gewünscht läuft. Die Bank muss die Interessen des gesamten Währungsblocks im Auge behalten. Daraus resultieren Risiken, auch für die Teuerung in Deutschland. Bei den Immobilienmärkten hat sich mancherorts bereits eine Preisblase gebildet. Die Immobilienpreise und Mieten steigen teilweise massiv an. Das trifft aber Länder wie Hessen nach Zahlen der statistischen Ämter stärker. Die sächsische Statistik zeigt an, dass die Wohnungsmieten 0,7 Prozent höher sind als vor einem Jahr und 3,8 Prozent höher als im Jahr 2000. Dass die Wirtschaft brummt, erleichtert es den Unternehmen jedoch , ihre Preise anzuheben. Diese Risiken könnten allerdings mittelfristig zu einem weiteren Teuerungsschub führen.

Inwiefern betrifft diese Entwicklung Sparer und Verbraucher?

Sie sind die großen Verlierer dieser Entwicklung. Da es für die normalen Sparguthaben praktisch keine Zinsen mehr gibt, verliert das Vermögen der Sparer an Kaufkraft, wenn die Preise steigen. Die Verbraucher wiederum müssen mehr für ihren Lebensunterhalt ausgeben. Das wäre kein Problem, wenn die Löhne wenigstens in gleichem Maße steigen würden. Doch die Arbeitgeber geben schon zu erkennen, dass sich die Lohnabschlüsse an der Produktivitätssteigerung orientieren sollen und nicht an der Preissteigerung. Liegen die Tarifabschlüsse unterhalb der Teuerungsrate, können sich die Arbeitnehmer unter dem Strich weniger leisten.

Gibt es Strategien gegen den Wertverlust des eigenen Vermögens?

Es ist kaum möglich, Geld risikofrei und dennoch gut verzinst anzulegen. Lediglich Aktien verzeichnen derzeit kräftige Kurssteigerungen. Verbraucherschützer raten zum Kauf von Exchange Traded Funds (ETF), deren Risiko überschaubar ist, weil diese Papiere die Entwicklung vieler Aktien abbilden und kostengünstig sind. Doch das Risiko erheblicher Abwärtskorrekturen an den Börsen ist beträchtlich, gerade weil die Kurse so stark angestiegen sind und es Ungewissheiten wie die künftige Wirtschaftspolitik der USA gibt.

Warum bleiben die Zinsen trotzdem niedrig?

Die EZB hält weiterhin an ihrem Kurs fest, den Leitzins niedrig zu halten und Anleihen aus den Euro-Ländern zu kaufen. Damit will sie die Inflation in der gesamten Eurozone wieder in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent bringen. Die Preise ziehen zwar im gesamten Euroraum derzeit in dieser Größenordnung an. Rechnet man jedoch die schwankungsanfälligen Preise heraus, liegt die sogenannte Kern-Inflation noch unter einem Prozent. Wie lange die Währungshüter an ihrer Strategie festhalten, ist noch offen. Hinweise darauf könnte die nächste Sitzung des Zentralbankrates am Donnerstag geben.

Ist eine Normalisierung von Preisen und Zinsen absehbar?

Die Meinungen über die Geldpolitik der EZB gehen weit auseinander. Politiker haben dabei formal nichts zu sagen. Denn die Zentralbank ist ein unabhängiges Gremium und darf daher auch unpopuläre Entscheidungen treffen. In Deutschland mehren sich die Stimmen, die einen allmählichen Ausstieg aus der Nullzinspolitik fordern. Das arbeitgeberfinanzierte Institut der deutschen Wirtschaft verlangt ähnlich wie das Münchner Ifo-Institut einen Kurswechsel. Auch Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) verlangt von der EZB eine Wende. Im Nachbarland Frankreich ist der Niedrigzins hingegen willkommen, auch weil der Staat für neue Schulden nur geringe Zinsen bezahlen muss. Eine abrupte Abkehr von der bisherigen Strategie ist unwahrscheinlich. Wenn die EZB dies beschließt, wird die Veränderung in kleinen Schritten stattfinden.

