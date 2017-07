In Rom wird das Wasser knapp Waldbrände bedrohen Bewohner und Touristen vor allem im Süden Italiens. Wer dorthin reisen möchte, sollte sich zuvor über die Lage informieren.

Im Trevi-Brunnen in Rom fehlt auch Wasser - allerdings wegen Reinigungsarbeiten. © dpa

Auf ihre Nasen sind die Römer besonders stolz. An fast jeder Straßenkreuzung oder Piazza sind sie zu finden. 2 800 „Nasoni“ nennen die Römer ihr eigen. Aus den etwas mehr als ein Meter hohen Brunnen sprudelt seit fast 150 Jahren unaufhörlich Trinkwasser für die Hauptstädter. Die wegen ihrer Form „große Nasen“ genannten Brunnen waren ein Geschenk des damaligen Bürgermeisters an seine Mitbürger.

In diesen Tagen bilden sich immer längere Schlangen vor den „Nasoni“, denn seit Anfang Juli werden täglich 30 von ihnen trockengelegt. Nur 85 sollen in diesem Sommer noch Wasser führen. Eine Maßnahme, die Bürgermeisterin Virginia Raggi ergriffen hat, um dem Wassermangel zu begegnen. Auch in der italienischen Hauptstadt ist die anhaltende Hitze der vergangenen Tage zu spüren. Seit Wochen herrscht bereits das Verbot, mit dem Leitungswasser das Auto zu waschen oder den Garten zu bewässern. Das Wasser, das die Hauptstadt aus dem nördlich gelegenen Bracciano-See bezieht, wird langsam knapp – der See hat zwei Drittel weniger Wasser als normalerweise um diese Zeit des Jahres. Seit Wochen ächzt Italien unter einer Hitzewelle. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche sind von Dürre bedroht. Im ganzen Land sind teils riesige Waldbrände ausgebrochen. In vier Wochen ist so viel Fläche verbrannt wie im gesamten letzten Jahr. Zum ersten Mal seit 2009 hat Italien Löschhilfe über die Europäische Union angefordert. Frankreich schickte daraufhin Ende der Woche drei Löschflugzeuge.

Die Feuer wüten in ganz Mittel- und Süditalien. Auch große Flächen am Vesuv, dem Vulkan südöstlich von Neapel, stehen in Flammen. Hier ist auch das Militär vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen. Dunkle Rauchschwaden umhüllen den Berg. „Es ist wie ein Vulkanausbruch“, sagt ein Anwohner italienischen Medien. Schuld an den Feuern sollen hier nicht nur die Hitze und die Trockenheit sein. Anwohner äußern den Verdacht, dass dort illegale Müllkippen angezündet worden seien.

In der Region Kalabrien sollen zwei ältere Menschen bei dem Versuch, ein Feuer selbst zu löschen, ums Leben gekommen sein. Auf Sizilien ist die Lage am dramatischsten. Auf der ganzen Insel herrscht höchste Alarmbereitschaft. Am Donnerstag wurden auf Sizilien insgesamt 125 unterschiedliche Brandherde gezählt. Aus dem Ferienort Calampiso östlich von Palermo wurden Touristen und Anwohner mit Booten vom Strand evakuiert und in nahe gelegenen Städten in Turnhallen untergebracht. Der Brand konnte derweil unter Kontrolle gebracht werden. Auch in der süditalienischen Region Basilikata wurden Campingplätze rund um den Badeort Metaponto di Bernalda geräumt.

Wer in den kommenden Tagen nach Sizilien oder in eine andere betroffene Region reisen möchte, sollte sich vor Reiseantritt über die Lage vor Ort informieren. Im Falle einer Pauschalreise ist der Reiseveranstalter der Ansprechpartner. Wer seine Reise individuell gebucht hat, sollte direkt mit dem Hotel Kontakt aufnehmen. „Ein Waldbrand gilt als höhere Gewalt, daher liegt in diesem Fall ein Kündigungsrecht vor“, sagt Eva Klaar von der Verbraucherzentrale Berlin, „und zwar für beide Seiten, also sowohl für den Reiseveranstalter als auch für den Reisenden.“ Allerdings komme es darauf an, wo genau es brennt und ob dadurch die Reise tatsächlich beeinträchtigt wird. Hat der Reisende Angst, weil es hundert Kilometer weiter brennt, zählt das als allgemeines Lebensrisiko und fällt damit nicht unter das Kündigungsrecht. Wenn die Gefahr erst vor Ort entsteht, hat der Reiseveranstalter das Recht, den Vertrag zu kündigen. Er ist dann verpflichtet, den Rücktransport zu organisieren. Mögliche Mehrkosten kann er zu 50 Prozent auf den Reisenden übertragen, sagt Klaar.

