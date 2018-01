In Riesa wird auf hohem Niveau Sport getrieben Katja Hänchen, Sportmanagerin beim SC Riesa, hofft, dass das Jahr 2018 viele kleine Erfolgserlebnisse für die vielen Sportler in Riesa und der Region bereithält.

Katja Hänchen ist beim Sportclub Riesa u.a. für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. © Lutz Weidler

Welcher war Ihr schönster sportlicher Moment 2017?

Der unerwartete Sieg von Michail Kraft und Tim Sebastian bei den World Games in der Sportakrobatik. Dieser Moment war voller Emotionen, denn die beiden Jungs sind einfach so sympathisch, dass man ihnen den Erfolg von ganzem Herzen gegönnt und bis zur letzten Sekunde mitgefiebert hat.

Wer hat Sie 2017 am meisten beeindruckt?

Das begeisterungsfähige Riesaer Publikum bei „Riesa turnt“, durch das binnen von nur wenigen Tagen alle Tickets restlos vergriffen waren. Bei allen Debatten um Sportstadt oder nicht Sportstadt hat vor allem dieses Event gezeigt, was die Vereine in Riesa gemeinsam im Stande sind zu leisten, auf welchem hohen Niveau in der Stadt Sport getrieben wird und wie viele ehrenamtlich Engagierte es doch gibt.

Was soll Ihnen 2018 bringen?

Es gibt einen Spruch, der heißt „Warte nicht darauf, dass andere dich motivieren, sondern motiviere andere mit deinen Erfolgen“. Ich hoffe, dass das Jahr 2018 viele kleine Erfolgserlebnisse für die vielen Sportler in Riesa und der Region, aber auch für mich bereithält, die zur Motivation für andere werden…

