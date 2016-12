In Riesa sprudeln die Steuern Kurz vor Jahresende zieht die Kämmerin eine positive Bilanz.

© Symbolffoto: dpa

Die Finanzen der Stadt können sich sehen lassen. Das geht aus dem aktuellen Zwischenstand von Kämmerin Kerstin Köhler hervor. Demnach liegen die städtischen Einnahmen beim größten Teil von Steuern und Abgaben bislang in der geplanten Höhe. So sind bei den Gewerbesteuern bislang 11,9 der geplanten 12 Millionen Euro eingegangen, die Grundsteuer liege im Plan. Beim der Stadt zustehenden Teil der Einkommenssteuer stehe noch eine Rate vom Freistaat aus. Aber abzusehen sei bereits, dass der Plan sogar überschritten werde.

Bei der Ausgabenseite sieht die Kämmerin noch Einsparpotenzial bei Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen: Sie hätten zum Stand 1. November um 3,3 Millionen unter dem Planansatz gelegen. Insgesamt sei die Stadt liquide. Derzeit verfüge Riesa über 4,9 Millionen Euro, am Jahresanfang seien es noch 6,6 Millionen gewesen. Demnach habe sich der Stand bei den liquiden Mitteln bislang nur um 1,7 Millionen verringert. Bei den Investitionen liege man bei Auszahlungen noch um knapp sieben Millionen Euro unter dem Plan. Das sei aber normal: Bei Bauvorhaben stelle man für die Beantragung der Fördermittel die Investitionen in voller Höhe in den Plan. Tatsächlich verzögere der Baufortschritt allerdings die tatsächlichen Ausgaben dafür.

zur Startseite