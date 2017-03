In Radeburg öffnet neue Ambulanz Sie will die Hausärzte bei der Behandlung älterer Patienten unterstützen, um deren Mobilität und Autonomie zu erhalten.

Sabine Vodenitscharov ist Chefärztin der Fachkliniken, zu denen jetzt auch eine Geriatrische Institutsambulanz gehört. © SZ-Archiv/Klinik

Der Name des Neulings ist etwas sperrig: Geriatrische Institutsambulanz. Doch dahinter verbirgt sich eine Einrichtung, die eine Lücke bei der Versorgung älterer Patienten schließen will. Durch Unterstützung für die Hausärzte der Region. Der Hausarzt ist und bleibt erster und wichtigster Ansprechpartner für ältere Menschen, wird in einer Pressemitteilung der Fachkliniken für Geriatrie Radeburg GmbH informiert, zu denen die Ambulanz gehört.

Diese Woche hatte Sabine Vodenitscharov, Chefärztin der Fachkliniken, zur Eröffnung der Institutsambulanz eingeladen. Dorthin können Hausärzte Patienten mit einem besonderen geriatrischen Versorgungsbedarf ab jetzt zur spezialisierten Diagnostik überweisen.

Da Behandlung und Betreuung dieser Patienten in der hausärztlichen Versorgung häufig auch einen erheblichen zeitlichen Aufwand bedeuten, könne diese Diagnostik den Hausarzt bei der wohnortnahen Versorgung sinnvoll unterstützen. Die gemeinsame Betreuung durch Hausarzt und Ambulanz sorge dafür, dass Alltagskompetenz, Autonomie und Mobilität stabilisiert und erhalten werden. Damit die Menschen die Chance haben, im gewohnten häuslichen Umfeld zu bleiben.

Zur Eröffnung der Institutsambulanz hatten sich zahlreiche Gäste in Radeburg eingefunden, Physiotherapeuten und Psychologen und weitere Mitarbeiter stellten sich vor. Diagnostik- und Unterstützungsleistungen der Ambulanz wurden ebenso erläutert wie das Behandlungsmanagement geriatrischer Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Hypertonie. Mit den Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung wurde über Abläufe und Informationsweitergabe zwischen Hausarzt, Patient und Ambulanz diskutiert, entsprechende Vorschläge wurden ins Verfahren aufgenommen. Auf der Internetseite der Radeburger Klinik (www.fachkliniken-radeburg.de) finden die Hausärzte die Kontaktdaten und können in Kürze auch entsprechende Dokumente abrufen, heißt es aus den Fachkliniken. (SZ/IL)

