In Radeberg geht’s rund Ab Freitag ist der Rummel in der Stadt – mit vielen Attraktionen.

Am Donnerstagnachmittag schraubten Vorarbeiter Ronny Hahm (links) und Martin Rietzschel die letzten Bleche an. Ab Freitag lädt der Rummel ein. © Thorsten Eckert

Ab Freitag geht‘s wortwörtlich rund im Radeberger Süden. Auf dem Kettenkarussell zum Beispiel. Denn im Goldbachgrund an der Schillerstraße in der Südvorstadt ist ab dem heutigen Freitag Rummelzeit. Die Fahrgeschäfte locken übers verlängerte Feiertagswochenende – und wer am Sonntag das große Hexenfeuer des Kohlrabi-Inselvereins gleich nebenan besucht, kann das natürlich auch gleich noch mit einem Rummel-Besuch verbinden. Warum also nicht mal die Südvorstadt aus luftiger Höhe betrachten; bei einer Fahrt auf dem Kettenflieger? (SZ)

