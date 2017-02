In RaBu ist der Teufel los! Rund 30 000 Närrinnen und Narren säumten am Sonntag wieder die Umzugsstrecke in Radeburg. Zu sehen bekamen sie 74 fantasievolle Bilder.

Im Vorjahr hatte die Gruppe um die Freitelsdorferin Katrin Hausmann mit ihren lebendigen Bildern die Jury überzeugt und den 1. Platz in der Umzugswertung belegt. Diesmal steuerten die Damen und Herren ihren ganz persönlichen Beitrag zum Jubiläum der Gastgeber bei. Unter dem Motto: „60 Jahre RCC – und wir liefern das Buffet“ verwandelten sie sich in allerlei Leckereien. Essen konnte man diese zwar nicht, schön anzuschauen waren sie aber allemal © Sven Görner

Teuflisch schöne Umzugsbilder und höllisch viel Spaß: Radeburg hat am Sonntag wieder einmal seinem Ruf als Karnevalshochburg der Region alle Ehre gemacht. Bei Sachsens größtem Straßenumzug waren 74 Gruppen mit farbenprächtigen und fantasievollen Bildern auf den Straßen der Stadt unterwegs. Befürchtungen, dass es aufgrund des Mottos der 60. Saison des Radeburger Carnevals Clubs „Jetzt ist der Teufel los!“ zu höllischer Einfalt statt Vielfalt kommen könnten, erwiesen sich als unbegründet. Auch wenn es ab und an durchaus mal Ähnlichkeiten zu entdecken gab.

Der Stimmung bei den Hunderten Teilnehmern und den Zehntausenden Besuchern tat das keinen Abbruch. Zumal auch der himmlische Beistand trotz oder vielleicht gerade wegen des teuflischen Themas nicht ausblieb. Zwar fielen ab und an mal einige Tröpfchen vom Himmel, vor allem aber regnete es Konfetti und Süßigkeiten – und das nicht zu knapp. Die Kinder an der Strecke hat´s gefreut, die Anwohner vermutlich weniger. Da war es sicher eine weise Entscheidung, dass die Organisatoren diesmal schon gleich nach dem Umzug eine Kehrmaschine in die Spur schicken wollten. Das große Saubermachen folgt allerdings wie immer erst am Montag.

Entschädigt wurden die an der Umzugsstrecke Wohnenden schon gestern. Zumindest die in den oberen Etagen. Einige nutzten ihre Logenplätze ausgiebig, andere mischten sich trotzdem unters Volk.

Lange vor dem Umzug hatte das Narrengericht wieder Zuschauer in das Mega-Zelt auf dem Markt gelockt. Zu denen, die sich der närrischen Gerichtsbarkeit stellen mussten, gehörte auch Bürgermeisterin Michaela Ritter. Die Anklage: Sie war ohne vorschriftsmäßige Bekleidung im Feuerwehrauto mitgefahren. Die Ausrüstung durfte sie nun auf der Bühne anlegen. Das Pikante dabei: Die Dienstkleidung hatte der eigene Mann dem Gericht zur Verfügung gestellt. Wenn das keine Konsequenzen hat. Eine seltsame Tauschaktion war indes vor der Bühne zu beobachten. Dort wechselten CDU-Stadtrat Christian Damme und sein Kollege von den Linken, Rüdiger Stannek, ihre Kopfbedeckungen. Der Rote stelle dem Schwarzen seinen goldenen Cowboyhut zur Verfügung. Seltsamerweise waren beide mit fast identischen glitzernden Goldkrawatten zur Verhandlung erschienen. Sollte das am Ende der Beginn einer ganz neuen großen Koallition sein?

Im Großen und Ganzen war der Umzugssonntag wie gewohnt ein eher unpolitischer Tag. Einen aktuellen Bezug gab es im Umzug dennoch. Die Gruppe Lehmann war mit „Happy Birds Day – wer hätte das gedacht, wir leben immer noch – trotz H5N8!“ unterwegs.

