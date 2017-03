In Pulsnitz ist Bauland knapp Der Umzug eines Stadtrates regte zur Debatte übers Bauen an.

Symbolbild: dpa

Der Pulsnitzer Geschäftsmann Patrick Thomschke sitzt nicht mehr für die FDP im Stadtrat. Das Gremium entband ihn jetzt von seiner Funktion. Die kann er nicht mehr ausüben, weil er nicht mehr in Pulsnitz wohnt. Die Sächsische Gemeindeordnung legt fest, dass ein Stadt- oder Gemeinderat auch in seiner Gemeinde wohnen muss. Dem Pulsnitztal bleibe er dennoch treu, so Thomschke. Er ziehe nur ein Stück flussabwärts in die Nachbargemeinde Haselbachtal.

An den Umzug des Abgeordneten knüpfte später im jüngsten Stadtrat noch eine Diskussion an um den Grundstücksmangel in Pulsnitz mit seinen Ortsteilen. Und um das Baugebiet am Eierberg. Dort ist zwar Platz, aber es geht nichts los. Die Erschließung ist offenbar aufwendig. Die Grundstückspreise sind mit etwa 120 Euro/m² vergleichsweise hoch. Auch Bürgermeisterin Barbara Lüke ist skeptisch, ob Käufer bereit sind, das zu zahlen.

Diese Situation hindere die Stadt daran, anderes Bauland ausweisen zu können. Weil eben theoretisch genug Bauland zur Verfügung steht. So will sich die Stadt nun vor allem auf das Gelände des ehemaligen Kraftwerkes an der Siegesbergstraße konzentrieren und den Wohnbau dort entwickeln. Damit könne Pulsnitz auch den Beweis antreten, dass Bauland gebraucht werde. Außerdem, so der Plan, schaue man sich an, wo sich an Ortsrändern kleinere Flächen entwickeln lassen.

Das ist im Außenbereich nicht leicht. Der Freistaat will eine weitere Zersiedelung vermeiden. Aber es ist unter bestimmten Bedingungen möglich die vorhandene Bebauung zu ergänzen, um einen abgerundeten Ortsrand zu bilden. Außerdem kam aus dem Stadtrat die Anregung, einen Pool für Bauinteressenten zu bilden. So könnte die Stadt einen besseren Überblick über den Bedarf an Baugrundstücken bekommen. (SZ/ha)

