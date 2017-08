In Pirna stehen gelassen Ein Schleuser hat sieben Menschen ins Land geschmuggelt und in Pirna abgesetzt.

Ein Zeugenhinweis machte die Bundespolizei auf eine sechsköpfige Menschengruppe an der Dresdner Straße aufmerksam. Bei der Kontrolle der Personen am Mittwoch stellten die Beamten fest, dass keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisbar waren.Im Zuge einer Fahndung konnte zudem eine weitere Person festgestellt werden, die zu der bereits kontrollierten Personengruppe gehörte.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Personen kurz zuvor von einem Schleuser ins Bundesgebiet verbracht und in der Ortslage Pirna abgesetzt. Bei den festgestellten Personen handelt es sich um zwei pakistanische und fünf afghanische Staatsangehörige im Alter von 13 bis 32 Jahren. Die weiteren Ermittlungen in diesem Sachverhalt dauern an.

Weiterhin haben die Beamten seit Wochenbeginn auf der A 17 insgesamt fünf gesuchte Straftäter festgenommen. Für einen 27-jährigen Rumänen ging es am Montag für 60 Tage in die JVA nach Dresden, da er wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde. Am Tag darauf kontrollierten die Beamten einen 30-Jährigen der wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt wurde. Nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 735,- Euro konnte der rumänische Staatsangehörige seine Fahrt fortsetzen. Ein 27-jähriger Serbe muss sich seit Mittwoch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei der Kontrolle auf der BAB 17 legte der 27-Jährige den Beamten einen gefälschten Führerschein vor. Die Fälschung flog jedoch auf und hatte eine Anzeige für den 27-Jährigen zur Folge. Ebenfalls am Mittwoch kontrollierten die Beamten einen 46-Jährigen der wegen Erpressung zu einer Geldstrafein verurteilt wurde. Nach Zahlung konnte der 47-jährige Rumäne seine Reise fortsetzen. Am Freitagmorgen war die Fahrt für einen 35-jährigen Rumänen erst einmal beendet. Nachdem er jedoch die noch offene Geldstrafe von 473,50 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beglichen hatte, konnte auch er seien Fahrt fortsetzen.

