In Panik gesprungen Von einem sieben Meter hohen Dach türmt ein Einbrecher vor der Polizei. Sein Glück währt nur kurz.

Von diesem etwa sieben Meter hohen Anbau sprangen im November 2015 drei Einbrecher ins benachbarte Grün, um der Polizei zu entwischen. Erfolgreich war der Versuch nicht. Zwei der Männer verletzten sich und wurden wenig später verhaftet. Auch der Dritte wurde jetzt verurteilt. © Sebastian Schultz

Es war eine Verfolgungsjagd, wie sie die Riesaer Polizei nicht allzu häufig erlebt. Das Einbrecher-Trio, das die Beamten in einem Bürogebäude an der Hauptstraße auf frischer Tat ertappten, versuchte allen Ernstes, über ein Fenster auf das Vordach zu türmen und von dort herunterzuspringen. Die Aktion dürfte auch bei den Beamten des Polizeireviers tagelang für Gesprächsstoff gesorgt haben. Gebracht hat sie den drei Männern wenig: Zwei von ihnen verletzten sich beim Sprung aus sieben Metern teils schwer und wurden verhaftet (wir berichteten). Der dritte Täter schaffte es aber wie durch ein Wunder, zu türmen. „Ich hatte sozusagen Glück im Unglück“, sagt der 35-Jährige heute.

Viel genützt hat es ihm nicht: Seine Komplizen belasteten ihn bei der Vernehmung. Und so sitzt er ein knappes Jahr nach dem Einbruch im Riesaer Amtsgericht auf der Anklagebank. Der Bruch in der Hauptstraße ist dabei nur die spektakulärste Tat, wegen der er sich verantworten muss. Schon Monate zuvor hatte er mit einem Komplizen einen Bauwagen auf einem Waldgrundstück in Zeithain aufgebrochen und durchsucht. Anschließend brach das Duo noch in einen Bunker auf dem Gelände ein. Viel ließen sie nicht mitgehen, aber unter dem Diebesgut war auch ein Seilzuggerät im Wert von etwa 1 000 Euro. Weil es zum Wegtragen zu schwer war, versteckten sie das Gerät auf dem Grundstück. Als er mit einem Kaufinteressenten zwei Tage später zurückkehrte, begegnete der 35-Jährige dem Pächter. Er habe dann kalte Füße bekommen. Den Seilzug habe er jedenfalls nie abgeholt.

In beiden Fällen sei er mehr Mitläufer als Täter gewesen, sagt der Angeklagte. In den Bunker habe er zum Beispiel gar nicht einsteigen wollen. Und den Plan, in das Bürogebäude in Riesa einzubrechen, hätten seine beiden Komplizen gefasst. „Ich stand dann nur im Treppenhaus Schmiere.“ Und er habe auch gar nicht gewusst, dass die beiden neben dem Personaldienstleister im vierten Stock auch noch die Zahnarztpraxis und die Ergotherapie nach Bargeld und Wertsachen durchsuchen würden. „Das hat alles viel zu lange gedauert.“ Seine Komplizen hatten da freilich eine andere Geschichte erzählt, als sie auf der Anklagebank saßen. In ihrer Version hatte einer von ihnen Schmiere gestanden. Einen großen Unterschied macht das nach Ansicht der Staatsanwältin ohnehin nicht. „Es ist so oder so eine Mittäterschaft.“

Der dritte Anklagepunkt mutet gegen die beiden Einbrüche schon wie Kleinkram an: In der Elbgalerie war der Mann beim Klauen von Babynahrung erwischt worden. Für eine Freundin, sagt er. „Ich hatte unterwegs das Portemonnaie verloren.“ Also versuchte er, die Nahrung an der Kasse vorbeizuschleusen, ohne zu zahlen. Das ging schief. Trotz der vielen Einzeltaten plädiert Rechtsanwalt Jörg Schaffranek für eine milde Bewährungsstrafe. Er verweist darauf, dass sich sein Mandant gefangen habe, mittlerweile einen Arbeitsplatz hat und auch gewillt ist, seine Crystal-Sucht endgültig in den Griff zu bekommen, nachdem ihm Arbeitgeber und Mutter ins Gewissen geredet haben. Dass es dem Angeklagten ernst ist, zeigt auch eine Szene nach dem Prozess: Da kommt er auf den Besitzer des Bauwagens zu und entschuldigt sich noch einmal. Das Urteil ist da längst gefallen. Richterin Ingeborg Schäfer verhängt am Ende eine Freiheitsstrafe, die sie für zwei Jahre zur Bewährung aussetzt. Auch, weil sich der Riesaer bisher nur kleinere Delikte geleistet hatte und es mit ihm offenbar bergauf geht. „Ich habe das Gefühl, dass Sie es ernst meinen“, sagt Schäfer. „Die Chance sollen Sie haben.“ Neben einem Bewährungshelfer bekommt er auch die Auflage, sich bei der Suchtberatung zu melden. Wie beim Sprung vom Bürodach hatte der 35-Jährige mit dem Urteil mehr Glück als seine Komplizen: Sie waren zu anderthalb und zwei Jahren Haft verurteilt worden.

zur Startseite