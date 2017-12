In Paketdienst eingebrochen Die kriminellen stahlen Geld aus zwei Tresoren und rissen Sendungen auf. Ob sie aus den Kartons etwas mitnahmen, wird noch ermittelt.

© Symbolfoto dpa

Reinhardtsgrimma. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude. Die Täter hebelten ein Fenster zu Firmenräumen eines Paketdienstes an der Grimmschen Hauptstraße in Reinhardtsgrimma auf. Im Haus brachen die Diebe zwei Tresore auf und stahlen daraus rund 1 000 Euro Bargeld. Zudem wurden einige Pakete geöffnet. Ob aus diesen etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (szo)

