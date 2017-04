In Ottendorf wird gebuddelt, gebaut und saniert Die Wohnungsgenossenschaft nimmt derzeit viel Geld in die Hand. Und zwar nicht nur im Ortskern am Rossplatz.

An der Förstereistraße in Ottendorf-Okrilla wird seit rund einer Woche fleißig gebuddelt. Die Wohnungsgenossenschaft lässt unter anderem die Außenanlagen sanieren. © Thorsten Eckert

In der Großgemeinde rollen die Bagger an! Und zwar gleich an mehreren Stellen. So erfüllt der Landkreis Bautzen den Ottendorfern seit einigen Tagen den lang gehegten Wunsch nach einer Zweifeldhalle neben der Oberschule. Aber auch die Wohnungsgenossenschaft der Gemeinde nutzt die milden Temperaturen, um zu buddeln, zu bauen und zu sanieren. So entstehen seit einigen Wochen am Rossplatz neue Wohnhäuser. Bis zum Winter soll hier der Rohbau stehen.

Doch nicht nur direkt im Ortszentrum von Ottendorf nimmt die Wohnungsgenossenschaft ordentlich Geld in die Hand. Denn auch an der Förstereistraße sind pünktlich mit dem Frühlingsbeginn die Bagger angerollt. Hier wird der Wohnblock mit den Hausnummern 12, 12a und 12b auf Vordermann gebracht. „Eigentlich wollten wir nur die Fassade machen lassen“, berichtet Lutz Herrmann, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft. Doch dann kam eins zum anderen und an mehreren Stellen des Wohnhauses wurde Handlungsbedarf deutlich sichtbar. Deswegen stehen nun umfassende Sanierungsarbeiten an dem Wohnblock an. So hat eine Firma bereits mit der Erneuerung der Kanäle begonnen. Gleichzeitig sind Fachmänner mittlerweile dabei, die Kellerwände ordentlich abzudichten. Auch der Sockel des Hauses soll neu gedämmt werden.

Doch bei diesen Arbeiten bleibt es nicht. So lässt die Wohnungsgenossenschaft vor allem die Außenanlagen an der Förstereistraße erneuern. Zu den geplanten Maßnahmen zählt unter anderem der Bau von 17 neuen Parkplätzen. Außerdem werden die Gehwege und der Müllplatz angepackt. Insgesamt investiert die Wohnungsgenossenschaft über 300 000 Euro in die Sanierungsaktion an der Förstereistraße. „Das ist schon eine große Nummer für uns“, bestätigt Lutz Herrmann. Ende Mai sollen die Arbeiten beendet sein. Und im kommenden Jahr wird dann auch die ursprünglich geplante Fassade erneuert.

