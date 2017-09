In Ottendorf oldtimert es Der Teichhauswirt ruft, und das zweite Traktor- und Oldtimertreffen kann steigen.

Teichhauswirt Eckhard „Eggi“ Proschmann (l., mit dem Bautz Bj 1961, 2-Zylinder, 15 PS) und Sven Mütze (Eicher LH12 1-Zyl. BJ 1958 mit 12 PS). © Thorsten Eckert

Die Idee kam so gut an, dass es nun eine Fortsetzung gibt: Eckhard „Eggi“ Proschmann, der Wirt des Ottendorfer Teichhauses, ist nicht nur selbst eingefleischter Oldtimer-Fan, sondern weiß auch, dass in Ottendorfer Garagen jede Menge spannende und vor allem liebevoll gepflegte Oldtimer stehen. Also lud er vor einigen Monaten ans Teichhaus ein, um diese Schmuckstücke mal öffentlich zu präsentieren. Die Resonanz war riesig, und so gibt es nun eine Fortsetzung. Am 17. September steigt das nunmehr 2. Traktor- und Oldtimertreffen am Teichhaus. Zudem wird der Fotograf Ulrich Köhler Bilder und Impressionen aus Ottendorf präsentieren. Mit dabei ist auch Sven Mütze, der einen Bautz aus dem Baujahr 1961 und Eicher LH12 von 1958 auf das Areal am Alten Teichhaus fahren wird.

