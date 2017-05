In Osteuropa ist er ein Star Alexander Bormann räumt mit seinem Projekt „Alex Blue“ an den Schwarzmeer-Stränden ab. Jetzt gibt’s einen neuen Song.

Alexander Bormann und seine „schlagkräftige“ Truppe fürs Video zum neuen Song „Shine“, das auf Mallorca gedreht wurde. © PR

Ein Star ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, sagt Alexander Bormann. „Aber bekannt bin ich dort mit meinem Projekt Alex Blue durchaus“, unterstreicht der Radeberger Musikproduzent. Dort, das ist Osteuropa. „In Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Polen laufen meine Lieder im Radio, im größten bulgarischen Jugendsender sogar in Dauer-Rotation“, freut er sich.

Auch auf seiner Facebook-Seite hat der Radeberger stets Tausende Zugriffe aus diesem Bereich, wenn er etwas postet. „Ich überlege ernsthaft, ob ich vielleicht mal in den Sommermonaten an den Stränden am Schwarzen Meer mit meinem Projekt live auftrete – aber da ist noch nichts spruchreif, da braucht es Agenturen, die das organisieren, aber reizvoll wäre das schon“.

Videodreh auf Mallorca

Hierzulande ist es für Alexander Bormann und seine Alex-Blue-Songs hingegen schwieriger, in die Radioprogramme zu kommen. „Schade“, findet er. Denn mit der Mischung aus modernem Dance und einem Hauch Musik der 1980er-Jahre hat er in den Internet-Portalen – und eben in Osteuropa – den Nerv vieler Leute getroffen. Nicht zuletzt, weil er seit einiger Zeit dafür mit dem Studio-Chor „Systems in Blue“ aus Hamburg zusammenarbeitet, der ja bekanntlich für die hohen Stimmen in den Refrains der Dieter-Bohlen-Hits von „Modern Talking“ und „Blue System“ verantwortlich war. Und gerade in Osteuropa mobilisiert und begeistert die Musik von „Modern Talking“ ja noch immer die Massen. Aber auch in Deutschland sorgen die Songs regelmäßig für Aufsehen – in den Discos. Sein jüngster Hit „Still losing control“ ist hier tatsächlich ein Hit geworden, wie die Platzierungen in den DJ-Charts zeigen, in denen die in den Discos am besten funktionierenden Lieder aufgelistet werden.

Seit Freitag nun ist das neue Alex-Blue-Werk am Start. „Shine“ heißt es – und der Video-Dreh dazu hatte jüngst auf der Sonneninsel Mallorca durchaus für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Denn diesmal ging es im Film zum Lied nicht nur romantisch zu, „sondern eben auch mal handfest zur Sache“, verrät Alexander Bormann. Das Ganze ist eine Abenteuergeschichte und fürs Video prügelte sich der Radeberger dann schon mal. „Aber die Polizei musste nicht eingreifen“, lacht er und ist gespannt, wie der Film bei den Fans ankommt.

Ab sofort ist „Shine“ bei den bekannten Musik-Portalen im Internet erhältlich und auf Youtube als Video zu sehen.

www.alex-blue.de

