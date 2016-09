In Ost gibt es bald ein Café Nach dem Rausschmiss bei Lidl hat Unser Bäcker eine Alternative gefunden. Seit Juni wird neu gebaut.

So soll das Café von Unser Bäcker in Döbeln Ost einmal aussehen. Voraussichtlich Ende Oktober wird es eröffnet. © Animation/Unser Bäcker

Seit März verkauft Unser Bäcker aus Klipphausen seine Waren in Döbeln Ost aus einem Wagen heraus. Wegen der Modernisierung der Lidl-Filiale musste der Backshop aus dem Discounter ausziehen. Ein Wiedereinzug war von vornherein nicht geplant. Bäckerei-Geschäftsführerin Rommy Schumann hatte sofort andere Pläne. In Döbeln Ost sollte ein Café entstehen.

Ursprünglich ging sie sogar davon aus, dass es bereits im Mai öffnen könnte. „Es gab aber zahlreiche Rahmenbedingungen, die geklärt werden mussten“, sagt sie. Unter anderem machte ein Flächentausch den Bau überhaupt erst möglich. Der begann im Juni. Inzwischen steht der Rohbau. Jetzt gehe es an die Gestaltung der Fassade, so Rommy Schumann. Sie ist froh darüber, dass die Strom- und Telefonanschlüsse mit im Technikraum der angrenzenden Firma Schaaf-Elektro untergebracht werden können. Das spart Platz.

Für Ende Oktober ist die Eröffnung des Cafés vorgesehen. Rund 100 Quadratmeter Fläche stehen darin zur Verfügung. Neben dem Verkaufstresen wird es 25 Sitzplätze geben, weitere im Außenbereich zwischen dem Neubau und der Dekra. Geplant sei eine Öffnungszeit von montags bis sonntags täglich von 6 bis 18 Uhr. Neben dem üblichen Backwarenangebot werde es auch ein solches für das Frühstück und das Mittagessen geben. Drei neue Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. „Sie werden drei Wochen lang in Klipphausen eingearbeitet“, so die Geschäftsführerin. Sie zollt ihren Verkäuferinnen großen Respekt, die über Monate in dem Verkaufswagen ausgeharrt haben. Trotz der widrigen Umstände hätten sie gute Umsätze erreicht und die Kunden seien dem Unternehmen treu geblieben.

Die Verkäuferinnen, die die Backwaren im Wagen an der Burgstraße anbieten, müssen noch etwas länger Geduld beweisen. Auch an der Schlachthofstraße musste Unser Bäcker aus dem Discounter ausziehen und ist mit einem Verkaufswagen um die Ecke gezogen. Auf dem ehemaligen Schlachthofgelände ist nun ein ähnliches Objekt geplant wie in Döbeln Ost. „Es gibt bereits ein fertiges Projekt“, sagt die Geschäftsführerin. Es seien aber noch einige Abstimmungen mit dem Grundstückseigentümer nötig. Sind die erfolgt, werde der Bauantrag bei der Stadt eingereicht.

