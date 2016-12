In Oppach bleibt jetzt das Licht an Die Gemeinde reagiert damit auf mehrere Einbrüche in der jüngsten Zeit.

Oppach. Wegen mehrerer Diebstähle in den vergangenen Wochen wird die Straßenbeleuchtung in den meisten Teilen Oppachs über die Feiertage durchgängig aktiviert. Darüber informiert Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) auf der Homepage der Gemeinde. Normalerweise werden die Straßenlampen 23 Uhr abgeschaltet, am Wochenende um Mitternacht. Mit der nun länger eingeschalteten Beleuchtung will die Gemeinde den Bürgern und Gästen mehr Sicherheit geben.

Zuletzt tauchte Oppach erst diese Woche in den Polizeimeldungen auf: In der Nacht zum Mittwoch mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Altkleidercontainer ausrücken, der in Brand geraten war. Die Ursache für das Feuer ist unbekannt. In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober waren Unbekannte in Oppach in einen Schuppen eingebrochen und hatten dort eine Kettensäge und ein Fahrrad gestohlen. In der Nacht zum darauffolgenden Montag waren dann vier Garagen betroffen. Dort stahlen die Täter einen Komplettsatz Sommerreifen. „Diese Vorfälle haben uns dazu bewogen, das Licht jetzt an zu lassen“, sagt Sylvia Hölzel. „Die Bürger sollen sicher in ihrem Ort leben können.“ (SZ)

