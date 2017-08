In Obergorbitz und im Hochland fällt der meiste Regen Die Niederschläge waren in einzelnen Stadtteilen im August wieder sehr unterschiedlich.

Starke Regengüsse treffen meistens nur einzelne Stadtteile. Diese Erfahrung hat Torsten Seiler gemacht. Als Teamleiter der Stadtentwässerung Dresden ist er für das Messsystem mit 20 Stationen zuständig. Damit wird der Regen erfasst, um die Planungsstrategie für den Ausbau des Kanalnetzes besser entwickeln zu können. Die bisherigen Messungen vom 1. bis 20. August bestätigen die Unterschiedlichkeit. An elf Tagen hatte es bisher geregnet. Der meiste Niederschlag fiel im Schönfelder Hochland mit 75 Litern pro Quadratmeter und in Obergorbitz mit 74 Litern. In anderen Stadtteilen war es viel weniger. So wurden in Pieschen nur knapp 46 und in Cossebaude 44 Liter je Quadratmeter gemessen. Der langjährig gemessene Durchschnitt im gesamten August beträgt für Dresden 77,9 Liter. „Wir liegen also mit den bisher gemessenen Regenmengen noch im Rahmen“, resümiert Seiler.

„Dabei bestätigt sich unsere bisherige Erkenntnis von kleinräumig großen Unterschieden.“ Als Beispiele führt er die Stationen Obergorbitz und Cossebaude an, die nur rund fünf Kilometer voneinander entfernt liegen. Die stärksten Regenfälle wurden in diesem Monat in der Nacht zum 10. August gemessen, als es Gewitter gab. In knapp zweieinhalb Stunden prasselten in Obergorbitz fast 27 Liter je Quadratmeter herab. Im nur fünf Kilometer entfernten Cossebaude waren es hingegen knapp elf Liter weniger. „Nennenswerte Überflutungen in Dresden sind der Stadtentwässerung aber nicht bekannt beziehungsweise wurden uns nicht gemeldet“, sagt Seiler. Im August gab es wegen Regenfällen keine größeren Schäden am Kanalnetz.

Dieser Sommer hatte recht trocken begonnen. Der Mai und der Juni blieben weit unter den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Im Juli wurde dieser Mittelwert mit 83 Litern je Quadratmeter in Dresden wieder erreicht.

Die Stadtentwässerung betreibt das Regenmesser-System seit 1994. In den vergangenen 20 Jahren wurden laut Statistik in Obergorbitz die größten Niederschlagsmengen gemessen. Interessenten können sich auf dem Themenstadtplan im Internet über die Messwerte der Stationen informieren. Dort sind Niederschläge, ihre Dauer und Mengen aufgeführt. (SZ/phi)

