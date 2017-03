In Ober Prauske klappert es wieder Der erste Storch in der Region ist eingetroffen, aber noch als Single. Er baut schon das Nest.

Der erste Weißstorch traf am vergangenen Freitag als Single in Ober Prauske ein. © Bernhard Donke

Ober Prauske. Drei Tage früher als im vergangenen Jahr und fünf Tage zeitiger als 2015 traf am Freitag zur Mittagstunde der erste Weißstorch in diesem Jahr in Ober Prauske, einem Ortsteil von Hohendubrau, auf dem Storchennest ein. Herbert Morche wohnt nur wenige Meter vom Storchennest entfernt und beobachtet gemeinsam mit seiner Ehefrau Dorothea die Störche seit Jahren. „Voriges Jahr kam der Storch am 27. März auch allein hier an. Er begann sofort mit dem Nestbau. Wenige Tage später kam seine Partnerin aus ihren Winterquartier hier in Ober Prauske an“, erzählt Herbert Morche.

Auch am Freitag verfolgten die Morches, wie Adebar nach seiner Ankunft und einer kurzen Verschnaufpause sogleich mit dem Ausbau des Nestes begann. Ist die Störchin dann eingetroffen, wird das Balzspiel zu beobachten sein, danach folgt das Eierlegen, ein 32-tägiges Brutgeschäft und die Aufzucht des Nachwuchses.

Das Ehepaar Morche hofft in diesem Jahr auf etwas mehr Nachwuchs bei ihrem Storchenpaar. Im vergangenen Jahr hatte es nur einen Jungstorch aufgezogen. So hoffen Morches und alle Storchenfreunde in Ober Prauske, dass es in diesem Jahr wieder mehr Storchennachwuchs gibt und sich so eine Katastrophe wie 2015 nicht wiederholt. Damals war nach einem verregneten Sommer fast der gesamte Storchennachwuchs verendet. So ist die Hoffnung groß, dass sich die Storchenpopulation wieder etwas erholt. Denn der Weißstorch ist nicht nur ein imposanter Vogel, er ist auch der Wappenvogel der Lausitz.

