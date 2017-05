In Nullkommanichts zum Fahrschein Am Trachenberger Platz steht der erste neue Ticketautomat der Verkehrsbetriebe. Er macht es den Kunden nicht schwer.

Der neue Fahrkartenautomat hat seine Prüfung bestanden. © Christian Juppe

Es könnte kaum schneller gehen: Fahrkarte auswählen, Münzen einwerfen, Ticket nehmen, fertig. Edith Werner braucht dafür nur Sekunden. Dabei steht die Seniorin gerade vor dem ersten neuen Fahrkartenautomaten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Trachenberger Platz. „Was ist das denn für ein Ding“, entfährt es ihr, als sie den neuen gelben Riesen sieht. Auf einem schräg eingebauten Bildschirm zeigt das Gerät die zehn wichtigsten Fahrkartenarten an. Tippt man mit dem Finger auf das gewünschte Ticket, springt das Bild um, und der Kauf wird bestätigt. Dann muss man nur noch das Geld einwerfen oder per Karte zahlen, und das Ticket wird sofort ausgedruckt. Parallel dazu fällt das Wechselgeld in den Ausgabeschacht, auch Scheine sind dabei.

„Hauptsache, ich krieg eine Fahrkarte raus“, sagt Edith Werner vor dem Automaten. Kurz darauf rutscht ihr Ticket in die Ausgabe. „Einwandfrei“, kommentiert die Seniorin.

Ähnlich geht es Maria Müller, die mit der Tochter einer Bekannten vor dem Automaten steht. „Wir haben das jetzt das erste Mal probiert“, sagt sie nach dem Ticketkauf. Auch sie hatte keine Probleme und findet, der Bildschirm sei gut abzulesen. Daniel Khankan aus Wien hat damit dagegen Probleme. Er ist fast zwei Meter groß und muss sich ein wenig nach unten beugen, um die Buchstaben und Zeichen entziffern zu können. Schließlich gelingt ihm das, er tippt auf das Wunschticket und zahlt mit der Geldkarte. Dafür gibt es an dem neuen Automaten ein Zahlenfeld, an dem der Wiener seinen Pin eingeben kann. „Das funktioniert wunderbar“, lobt er das neue Gerät, das seit dem vergangenen Dienstag an der Haltestelle steht.

Drei Tage lang waren Kenner der Geräte vor Ort, um bei Problemen zu helfen. Das Ergebnis: Vielleicht wird eine der zehn Fahrkartenarten auf der Startseite des Bildschirms künftig durch ein anderes Ticket ersetzt, das könnte zum Beispiel die 9-Uhr-Monatskarte sein. Echte Schwierigkeiten bei der Bedienung des Geräts hatte aber kein Kunde.

Eng wurde es auf dem Trachenberger Platz nur für zwei Urlauber, die eine ganz neue Art der Kartenzahlung nutzen wollten. Dabei legt man die Geldkarte auf eine spezielle Fläche. Ohne weitere Eingaben wird dann der Zahlbetrag von dieser Karte abgebucht. An dem Automaten auf dem Trachenberger Platz funktionierte das nicht. Der Grund: Das Gerät ist dafür noch nicht eingerichtet. Das sollen die 150 neuen Fahrkartenautomaten der Verkehrsbetriebe voraussichtlich Ende 2018 können.

Die zwei Urlauber am Trachenberger Platz haben schließlich mit einem Geldschein bezahlt. Gerade noch rechtzeitig, um die Straßenbahn zu bekommen, die gerade in die Haltestelle einfuhr.

