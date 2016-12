In Nord fliegen weiter die Fäuste Weihnachtsboxen und kein Ende in Sicht. Am kommenden Sonnabend steigt bereits die 27. Auflage dieses Wettkampfes.

Wie im vergangenen Jahr zwischen Delian Krause (MSV Bautzen/rot) und Daniel Kunert (BC Döbeln/blau) wird es auch am kommenden Sonnabend bei der 27. Auflage des Weihnachtsboxens in Döbeln Nord wieder attraktive Kämpfe geben. © André Braun

Zum 65. Geburtstag sollte eigentlich Schluss sein. Oder nach dem 25. Weihnachtsboxen des BC Döbeln. Mittlerweile ist Vereinspräsident Karl-Heinz Pohl 67 und es steht in der Sporthalle Döbeln Nord am kommenden Sonnabend die 27. Auflage des beliebten Wettkampfes auf dem Programm. Die organisatorischen Fäden in der Hand hat dabei immer noch: Pohl, „Karli“.

„Man weiß doch, wie es ist, wenn einer aufhört. Und es kribbelt noch bei mir“, sagt der Vereinspräsident mit einem Schmunzeln und fügt in seiner unnachahmlichen Art an: „Es muss doch weitergehen, so eine feine Veranstaltung.“ Der Meinung sind alljährlich etwa 500 Boxfans aus ganz Sachsen. In einer tollen Atmosphäre werden diese auch 2016 ein bewährtes Programm geboten bekommen. Zunächst locken die Faustkämpfer des Boxteams Döbeln/Roßwein die Zuschauer 19 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk zur Halle. Danach beginnt der traditionelle Vergleichskampf einer böhmischen Auswahl gegen ein verstärktes einheimisches Boxteam. „Ich denke, es werden zwölf Kämpfe. Sollten es mehr sein, ist das auch nicht schlimm“, sagt Pohl, der sich als Höhepunkt vor allem auf einen Schwergewichtsfight freut. Die Planungen jedenfalls seien auf einem guten Weg. „Es ändert sich zwar immer noch etwas, aber wir sind dabei...“, sagt Pohl in bekannter Ruhe und kündigt an, dass auch Boxprominenz wieder vor Ort sein wird. So würde dem Publikum wieder viel geboten, stände einem gelungenen Weihnachtsboxen 2016 nichts im Wege.

Freikarten

Der Döbelner Anzeiger verschenkt dreimal zwei Freikarten für die Veranstaltung. Wer diese gewinnen möchte, muss Sonntag bis 24 Uhr unter Tel. 0137 8664420 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend) anrufen. Nennen Sie das Kennwort „Boxen“, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden informiert.

zur Startseite