In Neustadt gibt’s jetzt Sushi An der Frongasse hat ein neues Asia-Restaurant eröffnet. Die „Fischbar“ wurde am ersten Tag überrannt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Frischer Fisch asiatisch zubereitet: Vu Thi Xuan serviert den Besuchern in Neustadts „Fischbar“ nicht nur Sushi, sondern auch andere asiatische Spezialitäten. Bis zu 120 Personen haben in dem Restaurant an der Frongasse Platz. © Dirk Zschiedrich Frischer Fisch asiatisch zubereitet: Vu Thi Xuan serviert den Besuchern in Neustadts „Fischbar“ nicht nur Sushi, sondern auch andere asiatische Spezialitäten. Bis zu 120 Personen haben in dem Restaurant an der Frongasse Platz.

Auf einer Bambusmatte werden Klebreis und Fisch zu Sushi gerollt.

In der Frischetheke warten Thunfisch, Lachs und Co. auf hungrige Gäste.

Neustadt. Wer in Neustadt essen gehen will, hat seit dieser Woche noch mehr Auswahl. Denn die gastronomische Landschaft hat Zuwachs bekommen. Nahe dem Marktplatz hat ein neues Restaurant aufgemacht. „Fischbar“ heißt das asiatische Sushi-Wok-Buffet-Restaurant an der Frongasse. Bereits am Sonntag hatte Eigentümer Le van Tinh eine ausgewählte Gästeschar zum ersten Probe-Essen geladen, darunter Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Am Dienstag durften sich dann alle anderen ein Bild von der neuen Speisekarte machen. Die Neugier hatte viele Neustädter angelockt. „Das Haus war extrem voll“, erzählt Unternehmer Le van Tinh, den die große Resonanz durchaus überrascht hat.

Die Gäste seien mit dem Essen sehr zufrieden gewesen, vor allem mit dem Sushi-Angebot. Das bereitet ein speziell ausgebildeter Koch frisch zu. An einer extra Sushi-Theke reihen sich frischer Lachs, Thunfisch und Garnelenschwänze aneinander. Außerdem klein geschnittenes Gemüse und der typische Klebreis, der auf Bambusmatten in die Sushi-Form gerollt wird. Neben rohem Fisch gibt es noch weitere asiatische Spezialitäten. Diese werden abends an einem eigenen Buffet aufgetischt. Für einen Festpreis können die Besucher davon so viel essen, wie sie wollen. Unter der Woche beträgt der Preis für das All-you-can-eat-Buffet 8,50 Euro. Freitags, sonnabends und sonntags werden 9,90 Euro pro Person verlangt, Kinder zahlen weniger. Ein Spezialangebot gibt es für die Mittagszeit. Ein Menü mit Suppe und Hauptgang gibt es dann für 4,90 Euro. Le van Tinh und seine Frau Vu Thi Xuan, die mit im Restaurant arbeitet, werden an sechs Tagen pro Woche öffnen. Jeweils von 11 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 22 Uhr bekommen bis zu 120 Gäste bei ihnen etwas zu essen. Nur der Montag ist als Ruhetag vorgesehen.

Le van Tinh gehört nicht nur das Restaurant, er hat vor 16 Jahren das gesamte Haus an der Frongasse 1 gekauft. Innerhalb von fünf Jahren ließ er das Objekt sanieren. In den oberen Etagen vermietet er inzwischen Ferienwohnungen. Obwohl der Unternehmer heute mit seiner Familie in Dresden lebt, ist er mit Neustadt eng verbunden. Le van Tinh, der ursprünglich aus Vietnam stammt, kam 1986 in die DDR. In Neustadt begann er eine Lehre beim Landmaschinenkombinat Fortschritt. Anschließend arbeitete er sogar für die Polizei als Dolmetscher. Gastronomische Erfahrungen hat er kurz nach der Wende gesammelt. In Radeberg eröffnete er sein erstes Restaurant. In Neustadt betrieb er Anfang der Neunzigerjahre ein Bistro an der Bahnhofstraße. Neben der neuen „Fischbar“ ist Le van Tinh zudem im Immobiliengeschäft selbstständig. Den Namen „Fischbar“ hat der Investor übrigens nicht ohne Grund gewählt. Das hängt mit der Geschichte des Gebäudes zusammen. Denn in dem Objekt war vor einigen Jahren ein Fischladen untergebracht.

Weitere Informationen zur Fischbar im Internet und auf Facebook.

zur Startseite