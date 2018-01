In Neundorf wird eine neue Stützmauer gebaut Durch die Bauarbeiten in Pirna-Neundorf gibt es ab 22. Januar ausgeschilderte Umleitungen in Richtung Pirna und Bad Gottleuba.

Pirna. Die Stadt Pirna lässt im Stadtteil Neundorf entlang der Straße Alt-Neundorf eine neue Stützwand bauen. Die Bauarbeiten erstrecken sich nach Auskunft des Rathauses ab der Brücke an der Protzemühle auf einer Länge von etwa 350 Meter stadtauswärts. Für das Vorhaben muss die Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am 22. Januar und dauern voraussichtlich vier Wochen. Die Umleitungen in Richtung Pirna und Bad Gottleuba seien laut Stadt entsprechend ausgeschildert. Während der Bauarbeiten sei gewährleistet, dass Rettungsfahrzeuge die Strecke jederzeit passieren können. Für Anlieger ist die Fahrt bis zum Baubereich frei. Die Bushaltestellen Pirna-Neundorf, Wiesenhof und Langenhennersdorf-Preßwerk werden während der Bauarbeiten nicht bedient. Die Haltestelle Langenhennersdorf-Waldburg wird zur Haltestelle Bahnberg verlegt. Für Schulkinder wird außerhalb der Schulferien ein Sammeltaxi bereitgestellt.

Die Stützmauer ist dringend sanierungsbedürftig, weil die Flut 2013 das Bauwerk massiv unterspült hat. Schon seit geraumer Zeit war daher die Fahrbahn an der Mauerseite gesperrt. Der Stützmauer-Neubau kostet rund 1,6 Millionen Euro. (SZ/mö)

