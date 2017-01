In Nebenstraßen wird es heikel Ab 3 Uhr fahren die Schneepflüge in Radebeul und Coswig los. Weinböhla hat eine besondere Räummethode.

Rietzschkegrund, ganz im Westen Radebeuls. Hier wird es besonders eng für den Schneeschieber. Jürgen Hasse kontrolliert das Schiebeschild und muss immer wieder stoppen, wenn Fahrzeuge entgegenkommen.

Salz laden. Über 100 Tonnen wurden bisher in Radebeul gebraucht.

Salz streuen. Auf manchen Wegen muss es per Hand erledigt werden.

Leise rieselt der Schnee. Und es hört nicht auf. Tief Egon schickt Weißes schon die zweite Nacht, durchgehend. Für den Radebeuler Fuhrunternehmer Jürgen Hasse und seine Mannschaft heißt das früh aufstehen, früh ausrücken.

Punkt um drei rückt der große orangefarbene Laster vom Hof. Vornedran der Schieber, hintendrauf drei Tonnen Salz. Mit vier Fahrzeugen sind die Hasses im Auftrag der Stadt im Westen Radebeuls unterwegs. Die Straßen sind noch jungfräulich um diese Zeit. Selbst auf der Meißner Straße zieht sich nur eine Pkw-Spur eines Frühaufstehers. Hauptstraßennetz räumen ist zuerst angesagt: etwa die Meißner Straße, die Moritzburger Straße, die Kottenleite, die Kötzschenbrodaer Straße.

So hat es die Stadt aufgetragen. Straßen der Kategorie A und B sollen geräumt und gestreut werden. Mehr nur, wenn noch Zeit und Platz ist. Im Haushalt gibt es eine feste Summe für den Winterdienst, 160 000 Euro. Letzte Woche gab es Probleme in rund 50 Nebenstraßen, weil die Entsorgungsfahrzeuge dort nicht hinkamen. Bürger beschwerten sich. An diesem Montag ist die Biotonne in Radebeul dran.

Es ist inzwischen sechs. Jürgen Hasse erkennt deutlich, dass das Salz bereits wirkt. Der Schnee ist braun, an den Straßenrändern liegt eine Wulst vom Schneeschieber. „Wir müssen da sehr behutsam vorgehen“, sagt der erfahrene Winterdienstfahrer. „Sonst gibt es Beschwerden von Anwohnern, wegen Schnee auf den Fußwegen.“ Das ist besonders heikel in Nebenstraßen. In einige, wie den Rietzschkegrund, fahren die Männer dann doch. Es ist zentimetereng. Und wird richtig kritisch, wenn dann noch einer sein Auto über Nacht auf der schmalen Straße stehen lässt. Hasse: „Wir fahren hier trotzdem rein, damit die Leute überhaupt rauskommen und zur Arbeit fahren können.

6 Uhr – das ist die Zeit, in der viele vor die Haustür gehen und die Wege freiräumen. Mancher schaufelt seinen Schnee auf die Straße, die gerade frisch geräumt wurde. „Schuld ist dann der Winterdienst“, brummt Jürgen Hasse. Zwischen halb und um sieben ist der Arbeitsverkehr dann voll im Rollen. Auch in den Nachbarorten Coswig und Weinböhla. In Coswig sind die Räumer ebenfalls seit 3 Uhr auf dem Bock. Mit drei Multicar-Fahrzeugen vom Baubetriebshof, sagte dessen Leiter Roland Leibiger, ein weiterer und ein großer Salzstreu-Lkw bei einer beauftragten Firma.

Auch drei Handtrupps für die Fußwege schickt Coswig raus. In Radebeul hat beispielsweise die Firma Nehlsen auch solche Streuaufträge, etwa vor den Häusern der Radebeuler Besitzgesellschaft.

In Weinböhla sind vier Multicar-Kleintransporter wochentags von 5 bis 22 Uhr (Wochenende ab 7 Uhr) auf den Straßen. Wie Bauamtsleiter Lutz Heinl sagt, schreibt der Winterdienstplan für den Bauhof zwei Kategorien vor: In der ersten Kategorie sind 25 Kilometer Haupt-, Busverkehr- und Hangstraßen. Wenn über sechs Zentimeter Schnee gefallen sind, geht es auch in weitere 26 Kilometer Nebenstraßen. Die Weinböhlaer haben bisher rund 60 Tonnen Salz und zehn Tonnen Splitt gebraucht.

Kurz nach sieben. Der Salzspeicher auf dem Räumlaster ist fast leer. Jürgen Hasse und seine Kollegen fahren auf den Hof an der Fabrikstraße. In der Halle lagern die großen Ein-Tonnen-Säcke. Vor dem Tor steht schon die nächste Ladung mit 25 Säcken. Die reichlich eine Woche Winter hat rund 100 Tonnen Salz gekostet. Und noch lange kein Ende in Sicht.

Vorsichtig greifen sich die Männer mit dem Radlager frische Säcke und bugsieren sie im Scheinwerferlicht neben die Lkws. Mit dem bordeigenen Kran werden sie über den Behälter gehoben, aufgeschlitzt und schon rieseln die weißen Kristalle in den Behälter.

7.30 Uhr. Radebeuls Feuerwehrchef Roland Fährmann ruft an und bittet um geräumte Einfahrten vor den Feuerwachen. Jürgen Hasse telefoniert mit seinem Sohn Stefan, der ebenfalls zur Räumtruppe gehört. In der nächsten halben Stunde wird vor den Wehren der Schnee weggeschoben. Leise rieselt der Schnee. Und es hört immer noch nicht auf. Ab dem heutigen Dienstag soll es weniger werden.

