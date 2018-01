In Mulkwitz brennt ein Einfamilienhaus Nach dem Brand ist das Haus unbewohnbar und einsturzgefährdet.

Dieses Haus ist jetzt unbewohnbar. © Joachim Rehle

Schleife. Aus bisher unbekannter Ursache ist in den frühen Morgenstunden des Sonnabends ein Einfamilienwohnhaus auf der Neustädter Straße im Schleifer Ortsteil Mulkwitz in Brand geraten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die freiwilligen Feuerwehren Trebendorf, Mühlrose, Groß Düben, Halbendorf, Schleife, Rohne, Mulkwitz und Weißwasser waren mit 14 Fahrzeugen und 61 Kameraden im Löscheinsatz. Am Gebäude entstand ein Totalschaden. Es ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz.

zur Startseite