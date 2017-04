In Mossul Dem Reporter Jürgen Becker ist gelungen, was bisher nur wenige geschafft haben. Er war in der besetzten irakischen Stadt unterwegs. Ein Frontbericht.

zurück Bild 1 von 5 weiter Bewohner der Stadtteile al-Nabi Sheet und al-Dawasa haben sich bei der Essensausgabe einer schiitischen Hilfsorganisation mit Lebensmitteln versorgt. Bewohner der Stadtteile al-Nabi Sheet und al-Dawasa haben sich bei der Essensausgabe einer schiitischen Hilfsorganisation mit Lebensmitteln versorgt.

West-Mossuler werden mit Lastwagen in ein Sicherheitscamp gebracht.

Die Einheit von Colonel Nazzar Ghanim hat mit rund einem Dutzend Mörsern Stellung bezogen.

Ein Vater führt seine Kinder durch ein zerstörte Straße im Westen Mossuls.



Das Stakkato eines Maschinengewehrs zerreißt die Stille. Vor dem Eingang der Kirche „Umm al-Ma’una“ (Unsere Mutter der ewigen Barmherzigkeit) liegen fünf Milizionäre, enthauptet, ihre Körper seltsam verdreht, verstümmelt und aufgedunsen. Ein penetrant süßlicher Dunst wabert durch die Luft. Seit annähernd vier Wochen liegen die Leichen vermutlich schon hier. „Gutes Futter für die Vögel“, sagt Alaa al-Qureisch, Presseoffizier der irakischen Streitkräfte im irakischen Mossul, lachend.

Vermutlich wurden die fünf Dschihadisten durch die Luftschläge der Alliierten getötet. Unweit der Leichname klafft ein Krater im Boden. Vermutlich gehörten die Männer der „Hisba“ an, die noch immer dafür sorgt, dass sich die in West-Mossul eingeschlossenen 300 000 bis 400 000 Einwohner den Überzeugungen der Extremisten unterwerfen, sich lange Bärte wachsen lassen und kurze Roben tragen. Ein Schriftzug an der Außenfassade des Gebäudes weist zumindest darauf hin, dass sich diese berüchtigte religiöse Geheimpolizei der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) dort, nur rund 200 Meter Luftlinie von der derzeitigen Front entfernt, im al-Dawasa-Distrikt einquartiert hatte. Die Marmorsäulen im Inneren der Kirche sind gepflastert mit Koranversen. Ein „Stadtdokument“ listet die 14 Lebensregeln unter dem Regime dieser sunnitischen Islamisten auf: „Der Handel und der Konsum von Alkohol, Drogen und Zigaretten ist verboten.“ Frauen sollten züchtige Kleidung tragen und nur in der Öffentlichkeit erscheinen, „wenn es nötig ist“. Eine Broschüre auf dem Schuttboden klärt über die Strafen für Diebstahl, Alkoholkonsum, Ehebruch und Homosexualität auf. Milizionäre haben ihre Kampfnamen an die Wände gekritzelt, nicht ein einziges Kruzifix, keine einzige christliche Statue hat ihr Wüten überdauert. In einem der kleinen Seitenräume der Kirche umranken Girlanden aus künstlichen Blumen die Bedienungsanleitung für eine Kalaschnikow. Neben dem grauen Altar liegt eine noch nicht abgefeuerte Granate.

Ein Knall hallt durch die Straßen. „Scharfschützen des IS, die alles aufs Korn nehmen, was sich bewegt“, sagt Alaa al-Qureisch. Die Schüsse – offenbar in unmittelbarer Nähe abgefeuert – klingen wie metallenes Bellen. Die Offensive der irakischen Streitkräfte auf die größte Bastion der Dschihadisten stockt. Die Straßen sind eng. Spezialeinheiten durchkämmen deshalb zu Fuß Haus für Haus, Straße für Straße. „Überall lauern Sprengfallen“, sagt Alaa al-Qureisch. Der Blutzoll, den die irakische Armee zahlen muss, ist deshalb hoch. Angaben zu den Verlusten auf der eigenen Seite macht sie aber nicht. Es sollen Tausende sein. Auch Einblicke in ihre Front-Lazarette gewähren die Streitkräfte zurzeit nicht.

Die Luftangriffe und der Artilleriebeschuss auf West-Mossul hatten gestoppt werden müssen, weil medizinische Hilfsorganisationen zunehmend Zivilisten mit noch grausigeren Verletzungen hatten behandeln müssen – Explosionswunden, schwere Verbrennungen, Schusswunden. Allein die „Ärzte ohne Grenzen“ rangen nach eigenen Angaben im März um mehr als 1 500 Leben, darunter waren mehr als die Hälfte Frauen und Kinder.

Aus südwestlicher Richtung wälzt sich eine Kolonne bis in die Altstadt vor. Im Industriegebiet westlich vom Flugplatz passieren die leicht gepanzerten Fahrzeuge ehemals riesige Gebäudekomplexe, deren Stahlträger, Wände und Decken wie bei Mikado-Stängelchen auseinandergefallen zu sein scheinen. Auch in den Distrikten al-Dawas und al-Nabi Sheet reiht sich bis nahezu an die Frontlinie Betonskelett an Betonskelett.

An fast jedem Abzweig von der Hauptstraße versperren verkohlte und völlig verbogene Lastwagen- und Pkw-Karosserien, die der IS hatte auftürmen lassen, den Weg. Blech-Jalousien wehen zerfetzt im Wind, die meisten Fensterscheiben sind zerborsten, kaum ein Laden, kaum eine Wohnung, in der nicht alles wild durcheinander auf dem Boden liegt, als wäre ein Tornado durch die Räume getobt.

Und in all dem Schutt, zwischen Metallteilen, Glassplittern, Socken, Nummernschildern, Ölflaschen, Gebetsketten und Patronenhülsen taucht plötzlich die Silhouette eines Kindes auf, das sein Fahrrad um einen Bombentrichter herum trägt. Eine Straße weiter schlendern Frauen und Männer durchs Geröll. Die Scharfschützen des IS scheinen sie schon längst nicht mehr zu beeindrucken.

Colonel Nazzar Ghanim hat mit seiner Einheit und rund einem Dutzend Mörsern gleich um die Ecke Stellung bezogen. In den Munitionskisten schlummern Geschosse, Kaliber 120. „Heute ist es bis jetzt ruhig“, sagt der Colonel. „Wir schießen nur auf Anforderung. Unsere Ziele sind Waffenlager und Bombenbastel-Werkstätten des IS.“

Vor der al-Nabi-Moschee ein paar Meter weiter ziehen Kochschwaden auf. Schiitische Hilfsorganisationen verteilen Reis mit Hühnchen. Das sunnitische Gotteshaus haben sie mit Bannern geschmückt, auf denen sie für Imam Hussein werben. Zu normalen Zeiten hätte das zu Aufruhr im rein sunnitischen Mossul geführt. Heute essen alle nur.

Ein paar Kilometer entfernt weinen Kinder, ducken sich verängstigt auf der Ladefläche eines Lastwagens weg, obwohl sie jetzt in Sicherheit sind. Andere balgen sich um Süßigkeiten, die verteilt werden. In der prallen Sonne sitzen Familien im Kreis, die eine einfache Mahlzeit hinunterschlingen. Matte dunkle Augen starren ins Leere – aus einigen leuchtet aber auch unverhohlen Hass. Ein Mann trägt seine kleine Tochter auf dem Arm. „Milch, wir brauchen unbedingt Milch“, sagt er. Auch Nafiz Walida ist gerade erst in diesem Sicherheitszentrum angekommen, in das alle Flüchtlinge und Bewohner der vom IS zurückeroberten Stadtteile zunächst gebracht werden. „Ich bin raus aus meinem Viertel, als es ruhiger wurde“, sagt Walida. Seine Frau und vier Kinder hat der 45-Jährige in al-Nabi Sheet zurückgelassen. „Es gibt dort kaum noch etwas zu essen und zu trinken“, sagt er. „Der IS sagte aber, ihr bekommt alles, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet.“ Er nickt, als andere erzählen, dass die Dschihadisten die Bewohner als menschliche Schutzschilde missbraucht haben. Er sagt, dass die Islamisten oben auf dem Dach die Granaten Richtung Osten abgefeuert hätten, während im Gebäude Zivilisten gefangen gehalten wurden.

Warum sie nicht schon früher geflohen sind? Walida schüttelt den Kopf. „Sobald wir das Haus verlassen wollten, haben die Dschihadisten auf uns geschossen. Ein achtjähriges Mädchen haben sie vor meinen Augen umgebracht“, erzählt er. „Ich musste auch mit ansehen, wie 25 Menschen, die hatten fliehen wollen, öffentlich hingerichtet wurden – als Exempel.“

Lastwagen für Lastwagen spuckt im Sicherheitscamp West-Mossuler aus. Die Männer sind von ihren Frauen und Kindern schon vorher von irakischen Kräften getrennt worden. Beim Aussteigen werden sie nochmals abgetastet, in Gruppen müssen sie sich niederknien, die Hände über dem Kopf. Die meisten Ankömmlinge sind frisch rasiert, das Haupthaar kurz geschoren – oder sie tragen lange Bärte und kurze Roben. „Wir führen Listen mit Tausenden Namen von IS-Kämpfern“, sagt General Bassem Hussein al-Ta’i. Seine Hauptaufgabe: Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausstellen. Die Informationen auf den Listen stammen aus vom IS erbeuteten Registern. Geheimdienstquellen oder Armeeberichte gehören ebenfalls dazu. „Auch Bewohner von Mossul nennen uns mitunter die Namen solcher Leute“, sagt General al-Ta’i. Ist das vertrauenswürdig? „Im Zweifelsfall fragen wir bei Nachbarn und der Familie nach. Seit Ende Januar haben wir so 285 000 Mossuler überprüft.“ Einst hatten Dschihadisten Mossul unter Führung des IS im Juni 2014 überrannt. Wenige Tausend Kämpfer hatten damals ausgereicht, um die Stadt einzunehmen. Die irakische Armee floh und ließ einfach alles zurück: Geld, Fahrzeuge, Waffen, Munition – fette Beute für den IS.

Geheime Zellen, die der IS zuvor in Mossul aufgebaut hatte, ebneten den Extremisten ihren Siegeszug. Als die IS-Kämpfer anrollten, schwärmten überall Unterstützer der Terrormiliz aus. Tausende sunnitische Anhänger des früheren Herrschers Saddam Hussein: alte Kader seiner Baath-Partei und Ex-Soldaten der Armee, die nach dem Sturz des Diktators geschasst worden waren, empfingen sie mit offenen Armen. Sie machten mit dem IS gemeinsame Sache, weil sie dessen Hass auf die von Schiiten dominierte Zentralregierung in Bagdad teilen. Jetzt ist die symbolträchtige al-Nuri-Moschee, in der Abu Bakr al-Baghdadi vor fast vier Jahren das Kalifat des IS ausgerufen hat, wieder in Sichtweite der irakischen Streitkräfte. Nicht mehr als 1 000 Dschihadisten sollen sich nach Einschätzung des Militärs noch im West-Teil der Stadt verschanzt haben. Andere gehen von 1 500 bis 1 800 aus. Niemand rechnet allerdings damit, dass die Schlacht schnell beendet sein könnte. „Die IS-Leute werden bis zum letzten Atemzug kämpfen“, sagt Fahim Sheicho Khalaf, ein erfahrener Anführer der jesidischen Peshmerga. „Die fürchten nichts, als stünden sie unter Drogen.“

Im Ost-Teil der Stadt, den die irakische Armee bereits im Januar vollständig zurückerobert hatte, scheint inzwischen die Normalität zurückgekehrt. Tausende Staatsbedienstete sind an ihre Schreibtische zurückgekehrt, die Lehrer unterrichten, Krankenhäuser behandeln wieder Patienten, Tanklaster versorgen wo nötig die Bevölkerung mit Trinkwasser. Wo es keinen Strom gibt, knattern Diesel-Generatoren. Der Wiederaufbau hat begonnen, während auf der anderen Seite des Tigris weitergekämpft wird. Doch noch immer ruft sich der IS auch dort durch Selbstmordanschläge und Mörserbeschuss bei den 500 000 Einwohnern eindringlich ins Gedächtnis. Das Ausmaß der Zerstörungen ist im Mossuler Osten gewaltig – im Vergleich zum West-Teil ist es aber gering. „In den West-Vierteln kann der IS erbitterten Widerstand leisten, weil sich Tausende Sympathisanten mit ihm gemeinsam beim Vorrücken der Armee dorthin zurückgezogen haben“, sagt Gulistan Hassan Ali, kurdische Jesidin und Stadträtin in Mossul. „Ohne die starke Unterstützung der Bevölkerung wären diese Terroristen hier doch schon längst am Ende.“

Der IS ist noch nicht besiegt, die Aufarbeitung der Verbrechen dieser Terrormiliz aber schon in vollem Gange. Eine Art internationaler Gerichtshof soll über die Täter richten. Das hat der vor der Machtübernahme durch die Extremisten gewählte Mossuler Stadtrat jetzt beschlossen. „Wir wollen keine Selbstjustiz“, sagt Gulistan Hassan Ali, „aber wir wollen, dass alle, die den IS unterstützt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.“ (FP)

Jürgen Becker ist Redakteur im Ressort Recherche der Freien Presse und derzeit auch im Auftrag der Sächsischen Zeitung als Reporter im Irak unterwegs.

