In Meißen war die Sau los Die Meißner Feuerwehr rückte am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Altstadt aus.

Der Stadtbesuch endete für die Wildschweinfamilie tödlich. © Feuerwehr

Meißen. Kurz vor Mitternacht wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meißen am Sonnabend zu einem ungewöhnlichen Hilfeleistungseinsatz in die Stadt gerufen. Darüber berichtet die Feuerwehr des Landkreises in ihrem Facebook-Auftritt.

Eine Rotte Wildschweine hatte sich im Stadtgebiet verirrt und die Bache von einigen ihrer Jungtiere getrennt. Zur Unterstützung der Polizei leuchteten die Kameraden das Grundstück, in dem sich die Wildschweine befanden, aus und lokalisierten die Tiere mit einer Wärmebildkamera.

Die Feuerwehr und die Polizei sicherten die Ausgänge.

Nachdem zwei Jäger die Tiere in die Enge getrieben hatten, konnten diese erlegt werden. Im Anschluss unterstützten die Feuerwehrkameraden die Jäger bei der Bergung der Tiere und reinigten den Bereich. Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

zur Startseite